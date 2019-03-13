Столичное ноу-хау: ремонт на крыше дома привел к разрушениям у соседей

В дом приходила проверка, но сообщила, что ничего сделать не может

Житель одного из домов в центре столицы решил сделать ремонт на крыше и пристройку. Но в результате у соседей на верхних этажах появились трещины на потолке и стенах. Об этом рассказал Клим Братковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в центре столицы, на улице Антоновича, 17А. В доме, который считается памятником архитектуры, владелец квартиры №12 решил разобрать крышу и сделать там дополнительную надстройку. При этом на время ремонтных работ он накрыл часть разобранной крыши пленкой.

Фото: facebook.com/klimetin

В результате таких ремонтных работ, у владельца квартиры №10 начались проблемы с жилищем. У него появились трещины на стенах и потолке, а также обильные потеки по стенам.

Выяснилось, что привлечь горе-строителя по закону невозможно, так как квартира №12 находится на мансардном этаже. Попасть в эту квартиру невозможно даже проверяющим.

"Дом на ул. Антоновича, 17А, памятник архитектуры, владелец квартиры "№ 12 разобрал крышу и накрыл пленкой, после чего сосед снизу из квартиры №10 получил не только трещины на стенах и потолке, но и обильные потеки и ничего сделать с этим не может, так как не работает закон. ЖЭУ сообщил, что знает об этой проблеме, но ничего сделать не может", - написал Братковский и опубликовал скриншоты обследования дома проверяющими службами.

Фото: facebook.com/klimetin

Напомним, ранее мы писали о том, что мосту через Днепр дали неутешительный прогноз.

А также рассказывали о том, что возле Керченского моста обнаружили аварийные постройки.