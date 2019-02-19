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Странные пятна повсюду: новый "сервис" от Укрзализныци за 450 грн (фото)

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 13:16
Странные пятна повсюду: новый "сервис" от Укрзализныци за 450 грн (фото)
Укрзализныця выдает грязное постельное белье (коллаж РБК-Украина)

Пассажиру пришлось трижды просить новое белье - и каждый раз на нем были пятна

Недавно Укрзализныця попала в очередной скандал. В скором фирменном поезде №118 "Буковина" из Киева до Ивано-Франковска, билет на который стоит 450 гривен, журналисту Ярославу Жаренову выдали постельное белье, покрытое непонятными темными пятнами. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

По его словам, постель пришлось менять трижды, и каждый раз на ней было большое количество пятен. Журналист пишет, что после очередной попытки ему удалось собрать из трех комплектов один, далекий от идеала. Жаренов также отметил, что постель, на первый взгляд, была постиранной, однако, происхождение пятен было непонятным.

Укрзализныця выдает грязное постельное белье (фото: facebook.com/zharienov)

"Проводник ответил, что у него все комплекты одинаковые. На вопрос, почему же тогда стоимость использования постельного белья выросла, а услуги такие же, как были, он ответить не смог", - пишет Жаренов.

А в туалете его ждал новый сюрприз: вместо крана была лишь половина крана, при чем, утверждает мужчина, "видно что ездит эта половинка крана по стране уже давно".

Ярослав Жаренов подал жалобу по номеру горячей линии компании, теперь ждет результатов ее рассмотрения.

Недавно стало известно, что Укрзализныця считает проект "Бориспольский экспресс" экономически эффективным - он в 15 раз более выгодный, чем пригородные перевозки.

Кстати, недавно мы сообщали, что в больнице под Киевом спят на списанной постели Укрзализныци 2009 года.

 

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