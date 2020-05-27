Стрельба в центре Киева: жертвой оказался балканец из наркокартеля

В Киеве вечером 26 июня было совершено покушение на мужчину. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, из семи пуль пять попали ему в грудь. Недавно выяснились подробности происшествия и личность жертвы покушения.

Сообщение о стрельбе на улице Драгомирова в Печерском районе поступило на линию 102 в 18:20. Правоохранители объявили план "Сирена", чтобы разыскать двух киллеров. Нападавшие скрылись предварительно подпалив автомобиль "Smart", используя горючую жидкость. Известно, что один из злоумышленников по неосторожности получил ожоги. Видео с киллерами и попыткой сжечь авто появилось в сети.

Как сообщает Deтектив.info жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Зинце, связанный с балканским наркокартелем. Иностранец живет в ЖК "Новопечерские Липки", на территории которого и напали на него.

Питер Радуй Зинце (фото: facebook.com/detectlve.info)

Известно, что киллеры стреляли из пистолета "Форт" и пистолета-пулемета "Скорпион". По информации некоторых СМИ, киллеров удалось задержать, но официально это пока не подтверждено. Кроме того, дело было передано из Печерского отделения полиции Киева из-за личности жертвы нападения.

"Дело взяли к себе работники Департамента стратегических расследований из-за личность потерпевшего, который имеет определенное отношение к одному из наркокартелей Черногории. Вероятно, что ДСРовцы его "сопровождали" по одному из уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков", - рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Киеве из автомата обстреляли рынок.

Также мы писали, что в Киеве автомобиль влетел в остановку, где были люди.