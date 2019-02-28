Студент поехал на экскурсию и погиб: что произошло

Коллаж: РБК-Украина

Трое студентов отправились на экскурсию и один из них погиб

Смерть студента произошла на территории памятника архитектуры государственного значения "Таракановский форт", который находится в Дубенском районе Ровенской области. Об этом сообщает местное издание "Волинь".

Известно, что трое ровенских студентов приехали в село Тараканов, чтобы побывать в достопримечательности XIX века - фортификационном сооружении. Поскольку была темное время суток, 20-летний парень не заметил окончания опорной стены и, ступив вперед, упал с высоты около 10 метров на каменные остатки здания.

От полученных травм он сразу скончался. Студенты сами достали его из ямы. Спасатели на носилках доставили его в карету "скорой" помощи. Но врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия в пределах досудебного расследования по части умышленного убийства с пометкой "несчастный случай".

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