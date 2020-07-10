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Стыдно за трехцветную мечту: в Донецке снимают российские флаги (фото)

Донецк, Пятница 10 июля 2020 17:22
Стыдно за трехцветную мечту: в Донецке снимают российские флаги (фото)
В Донецке убирают российские флаги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Донецке рабочие вовсю демонтируют российские флаги

В Донецке начали снимать российские флаги с домов, а недавно установленную под Оленовкой (Волновахский район) стеллу с надписью "Россия" упаковали и обмотали пленкой.

Недавно в сети Twitter появились снимки, подтверждающие демонтаж триколоров в центре временно оккупированного Донецка. В частности рабочие на подъемнике убирали флаги с балконов на улице Артема.

"Донецк. Снимают мордорские флаги, говорят указом сверху. Ну прям натуральные проститутки, что скажут, то и делают", - подписано фото.

Стыдно за трехцветную мечту: в Донецке снимают российские флаги (фото)

В Донецке начали снимать российские флаги (фото: twitter.com)

А вот на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда в Оленовке установленную в начале июня трехцветную стеллу с надписью "Россия" буквально "зачехлили".

Стыдно за трехцветную мечту: в Донецке снимают российские флаги (фото)

В Оленовке надпись "Россия" упаковали в чехол (фото до и после)

"Стыдно стало за трехцветную мечту? Так если так стыдно, зачем устанавливали?" - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в Донецке сорвали флаг Российской Федерации и сожгли. Теперь "преступников" ищет милиция с собаками.

Также сообщалось, что оккупанты похитили жительницу Евросоюза, потому что она сняла российский флаг.

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