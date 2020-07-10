Соромно за триколірну мрію: у Донецьку знімають російські прапори (фото)

В Донецьку прибирають російські прапори (колаж: РБК-Україна)

У Донецьку робочі демонтують російські прапори

У Донецьку почали знімати російські прапори з будинків, а недавно встановлену під Оленівкою (Волноваський район) стелу з написом "Росія" упакували і обмотали плівкою.

Нещодавно в мережі Twitter з'явилися знімки, що підтверджують демонтаж триколорів в центрі тимчасово окупованого Донецька. Зокрема робітники на підйомнику прибирали прапори з балконів на вулиці Артема.

"Донецьк. Знімають мордорскі прапори, кажуть указом зверху. Ну прям натуральні повії, що скажуть, те і роблять", - підписане фото.

У Донецьку почали знімати російські прапори (фото: twitter.com)

А ось на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду в Оленівці встановлену на початку червня триколірну стелу з написом "Росія" буквально "зачохлили".

В Оленівці напис "Росія" упакували в чохол (фото до і після)

"Соромно стало за триколірну мрію? Так якщо так соромно, навіщо встановлювали?" - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що у Донецьку зірвали прапор Російської Федерації і спалили. Тепер "злочинців" шукає міліція з собаками.

Також повідомлялося, що окупанти викрали мешканку Євросоюзу, тому що вона зняла російський прапор.