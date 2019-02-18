Судьи плакали: девушка с инвалидностью на Голосе країни впечатлила украинцев

Девушка с детства идет к своей мечте, несмотря на страшный диагноз

Голос країни 2019 - выступление Магдалены Паскар (видео: YouTube/Голос країни)

Выступление 18-летней Магдалены Паскар из села Крутояровка Одесской области на слепом прослушивании девятого сезона Голоса країни впечатлило судьей настолько, что MONATIK плакал, а Балан едва сдерживал слезы.

У девушки неизлечимое заболевание - мышечная дистрофия. Несмотря на это, она упорно идет к своей мечте.

"Музыка помогает мне не сдаваться", - рассказывает Магдалена.

Она играет на фортепиано и самостоятельно осваивает гитару. На шоу девушка исполнила песню "Human" Rag'n'Bone Man.

Пользователи сети восхитились выступлением сильной девушки. Исходя из диагноза Магдалены, ее сразу сравнили с выступлением россиянки Юлии Самойловой на Евровидении 2018.

"Знаете, чем отличаются наши люди инвалиды-певцы, от русских? Их не тащат на Евровидение, но они умеют петь", - сравнил пользователь сети.

"Украинский Голос намного круче Российского (без обид)! Голос у девочки просто волшебный, а произношение вообще отпадное! Когда слушаешь, прям розочки из ушей вылетают. Буду за нее болеть!" - восхитился еще один юзер.

"Почему я так люблю, когда Монатик плачет? Такой чувственный", - написал пользователь.

"Слеза Монатика (вот так нужно чувствовать чужую боль). Живи и процветай Украина, с таким народом у тебя есть светлое будущее...﻿" - пожелал еще один поклонник шоу.

К слову, второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 огорчил украинцев плохим выступлением группы KAZKA, которая опозорилась некачественным исполнением песни.