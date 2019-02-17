Не позорьте Украину: фанаты KAZKA растоптали любимчиков после Нацотбора

KAZKA на Нацотборе опозорилась плохим выступлением (видео: youtube.com/СТБ)

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 огорчил украинцев плохим выступлением группы KAZKA, которая опозорилась некачественным исполнением песни. Свое негодование вокалом группы выразила одна из судей украинского Нацотбора на Евровидение Джамала, которая посчитала голос солистки KAZKA недостаточно сильным для живого исполнения. Своим мнением по поводу номера на певческий конкурс выразили и фанаты группы. Поклонники отметили, что KAZKA опозорилась плохим выступлением на Нацотборе и написали об этом под публикацией музыкальной группы в Instagram.

В публикации KAZKA в Instagram группа призывала фанатов проголосовать за них: "ждем ваших СМС с цифрой 3 на номер 7766".

KAZKA на Нацотборе опозорилась плохим выступлением (фото: instagram.com/kazka.band)

Фанаты посчитали, что выступление группы было провальным и во многом раскритиковали не только вокал, но и сам номер. Поклонники возлагали большие надежды на группу и написали, что KAZKA на Нацотборе опозорилась плохим выступлением.

"Вот так за один вечер и за одно "выступление" можно с треском потерять лицо и публику", "Живое выступление совсем не похоже на студийную запись, или на клип(( так может не надо им в Европу? Зачем так позориться?", " Я не против них, но должно быть отличное качество во всем. Его тут нет", "Просто позор!", "Выступление никакое! Голос слабый! Песня тоже не айс. Вечное вытье от Украины... надоело! Мы хотим MARUV! Казка, у вас хорошие треки! Но слушать можно только плюс! Солистка, такая же вокалистка, как и Самойлова!", "Уйдите и не позорьте Украину", "У меня алкаши под окном под гитару лучше поют чем вы!", "Слабо… Очень слабо. Не достойны Евровидения", - пишут поклонники под публикацией.

Некоторые обвинили группу в подкупе судей. Многие посчитали, что оценки жюри песни KAZKA слишком высокие.

"Все в шоке, на прошлой неделе MARUV получила 4, потому что вокал слабый и песня, по их мнению, не особенная. А вчера у KAZKA получается был вокал отличный и песня крутая, и шоу показали аж на 7 баллов. Ноу комент...", "Травля произошла по причине заниженного балла для Андрея, и слишком высокого, незаслуженно для KAZKA", "Меня больше всего убила оценка жюри выступления Казки. Сразу стало видно и понятно, где подкуп", - пишут в комментариях.

Пользователи сети также запустили собственный флешмоб против группы. В Instagram появился и активно используется хэштег #NOKAZKA, которым бывшие поклонники группы борются против выхода группы в финал Нацотбора на Евровидение 2019.

Были и те, кто старался поддержать артистов, ведь иногда из-за волнения артисты могут сами испортить собственное выступление.

"Столько всего пишут, а я просто хочу вас поддержать и пожелать не зацикливаться на этом и идти дальше. Двоякие впечатления от выступления, но моя любовь к вам неизменна!" – написал один из фанатов.

Следует напомнить, что украинцы высказались о результатах второго полуфинала Нацотбора.

Также мы писали, как прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019.

KAZKA готовится к Нацотбору на Евровидение 2019 (видео: РБК-Украина)