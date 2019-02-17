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Судьям позор: украинцы о результатах второго полуфинала Нацотбора

STYLERЖизнь    17.02.2019 - 10:59
Судьям позор: украинцы о результатах второго полуфинала Нацотбора
Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya

Многие пользователи сильно раскритиковали выступление группы KAZKA

Вчера, 16 февраля, состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2019. Одной из главных тем стало выступление группы KAZKA, которая опозорилась на конкурсе.

Украинцы также активно обсуждали и других исполнителей, которые выступили во втором полуфинале.

"А люди все же молодцы, что Казке поставили такой низкий балл, и пусть бы жюри их вытаскивали, они все равно не дотягивают еще представлять Украину на Евровидении, хотя сама песня довольно неплохая. А Хаята действительно жаль, очень хорошее исполнение", - отметил Виктор Адамчук.

"До последнего верил, что Казка не пройдет, так как люди не проголосуют. Ничего не имею против их творчества и некоторые их песни очень нравятся. Но то, что было сегодня – го**о, простите. А Джамале нужен слуховой аппарат, раз ей вокал понравился", - прокомментировал Максим Лукашук.

Судьям позор: украинцы о результатах второго полуфинала Нацотбора

Скриншот с Facebook

"Полагаю, что у зрителей нет ушей. Хаят заслуживал место в финале. А судьям позор, надеюсь еще долго их мучать совесть", - написала Анастасия Сагир.

"Казка заняли не свое место, на этот конкурс пришли вообще не готовы. Кто писал песню, ставьте крест на этом, а выполнение вообще позор. Эту Сашу гнать до 7-го пота к педагогу по вокалу. Ужас", - отметила Евгеша Бас.

"Хаята видно, что засудили. Жюри заикались, когда оглашали балы. Их нужно на детектор! Видно, что была поставлена задача", - прокомментировал Иван Пшик.

"Как можно так откровенно плевать на зрителей и тянуть за уши недостойных", - написал Александр Прядзь.

"Из-за Казки завалили Хаята", - прокомментировала Анна Бутова.

Судьям позор: украинцы о результатах второго полуфинала Нацотбора

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что в этот раз финал прошли следующие исполнители:

1. Freedom-jazz girls band

2. Анна-Мария Опанасюк (Anna-Maria Opanasyuk)

3. KAZKA

Напомним, что посмотреть, как прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019, вы можете здесь.

Ранее сообщалось, что телеканал СТБ попал в скандал из-за группы KAZKA, поскольку с группой вышел промо-ролик финала Нацотбора Евровидения 2019 еще до того, как KAZKA выступила во втором полуфинале.

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