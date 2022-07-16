UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сухофрукты и талия: тренер развенчал один из основных мифов похудения

Фото: Почему сухофрукты не способствуют похудению (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вопреки популярному мнению, что при похудении нужно есть сухофорукты - это не так. Лучше заменить их обычными свежими фруктами.

Почему это так, рассказал тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Почему от сухофруктов не худеют

Дело в том, что во время сушки вода из фруктов испаряется, а если во фруктах 85-90 граммов воды, то в сухофруктах ее остается всего около 20 граммов.

Вы должны понимать, что чем больше в продукте воды, тем меньше там элементов, которые дают калории (белки, жиры, углеводы), соответственно, если при сушке вода улетучивается, остаются концентрированные калории.

Если 100 г абрикосов включают в себя 10 г углеводов, то 100 г сушеных абрикосов (курага) – уже 50 г, то есть в 5 раз больше, соответственно в 5 раз больше калорий.

Виктор объяснил очень важное правило, что чем больше калорий в продукте, тем хуже он дает сытость, провоцируя переедание.

Дело в том, что одним из факторов сытости является восполнение желудка пищей.

Фрукт объемный и некалорийный заполняет собой желудок, а сухофрукт, к сожалению, нет.

Какие выводы можно сделать?

Сухофрукты - это натуральные и полезные вкусности, но на этапе изменений контуров тела злоупотреблять ими не стоит, потому что это калорийный и высокоуглеводный продукт.

Вы можете не бояться включать в свой рацион свежие фрукты, к тому же они могут служить хорошим перекусом.

Вам также будет интересно прочитать, что назван самый лучший продукт для сжигания жира на животе.

А также мы писали, что назван самый опасный углевод и враг похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение