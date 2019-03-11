Супрун ответила на самые популярные вопросы об опасной болезни

Супрун рассказала украинцам о вакцинации

Супрун, которая недавно рассказала о необычных свойствах воды, дала ответы на самые волнующие вопросы украинцев касательно вакцинации от кори. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины рассказала на своей странице в Facebook.

Насколько безопасна вакцина от кори?

Вакцину КПК используют уже больше 50 лет, и более 500 млн доз вакцин было введено в более чем 100 странах всего мира. По словам Супрун, вакцина абсолютно безопасна для здоровья человека.

Эксперт также рассказала, что любая вакцина, как и лекарство, может вызвать реакцию. При этом серьезные реакции на вакцины от кори происходят очень редко. Вероятность сильной аллергической реакции организма на вакцину от кори составляет 1 случай на миллион прививок. Тогда, как из 1000 зараженных корью, 1 человек умирает, 1 заболевает энцефалитом, а у 50 человек появляются тяжелые осложнения.

Какая вакцина есть в Украине?

Сейчас в Украине для прививок против кори поставляют следующие вакцины: "Приорикс"/Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия) и "М-М-Р II"/MMR II (производитель Merck & Co., Inc., США).

Супрун отмечает, что обе вакцины полностью безопасны и эффективны. Кроме того, их можно получить бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок.

Когда вакцинировать ребенка?

В Украине детям делают прививки от кори два раза: первый раз в 12 месяцев, второй раз - в 6 лет. По словам Супрун, важно не откладывать прививки. В случае, если пропускается первая или вторая вакцинация, то нужно как можно быстрее сделать пропущенные прививки.

Каковы риски для невакцинированных?

Вероятность заразиться корью для невакцинированного человека, который был в контакте с больным корью, составляет 90%. В более 5% людей, переболевших корью, развиваются нарушения здоровья на всю жизнь.

Что делать, если родители указывают на то, что записи о прививках их ребенка являются ложными, и/или не помнят, какие из записанных в справке ребенка прививок делали на самом деле?

Тогда необходимо, чтобы родители обратились в медицинское учреждение и сделали ребенку прививку. Дополнительная прививка от кори не нанесет вред ребенку, а даже наоборот - усилит защиту организма.

Можно ли вакцинироваться во время вспышки заболевания?

Во время вспышки болезни очень важно защитить ребенка от кори. Если ребенку 12 месяцев или 6 лет, если он пропустил плановую прививку от кори раньше – делать вакцинацию крайне необходимо. Кроме того, если взрослый не имеет прививки, ее нужно сделать.

Что делать, если человек контактировал с больным корью?

В случае контакта с больным корью необходимо сразу же обратится к врачу, и сделать прививку в течение первых 72 часов. В некоторых случаях также вводится иммуноглобулин, например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Напомним, что в Украине антибиотики будут продаваться только по рецепту.

Ранее сообщалось о том, что Супрун открыла шокирующую связь между алкоголем и хорошей памятью.