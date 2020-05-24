Супрун рассказала о биполярном расстройстве: как лечить и кто в зоне риска

Уляна Супрун рассказала о биполярном аффективном расстройстве (БАР) и вызванные им мании и депрессии у человека. Это психическое заболевание вызывает чрезвычайные изменения в настроении и уровни энергии, что существенно влияет на быт, профессиональную жизнь и взаимодействие с другими.

Бывший руководитель Минздрава отметила в своем Facebook, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 45 миллионов человек во всем мире имеют это заболевание.

"Конечно же, настроение всех людей меняется в зависимости от периодов жизни и все могут чувствовать подъемы и падения. Но, у людей с БАР настроение колеблется между фазами депрессии и мании или гипомании", - написала она.

Супрун уточнила, что во время фазы мании человек имеет чрезвычайно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостный и при этом легко раздражается.

Во время фазы депрессии взгляд на жизнь становится отрицательным: человек чувствует себя несчастным и подавленным, теряется надежда, что в будущем что-то улучшится, появляются суицидальные мысли и ненависть к себе.

И маниакальный, и депрессивный периоды могут быть короткими - от нескольких часов до нескольких дней. Или же эти циклы могут быть значительно длиннее, длиться до нескольких недель или даже месяцев.

"Если вы замечаете такие разительные перемены в настроении и поведении в себя или своей близкого человека, важно обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз и получить рекомендации по лечению", - призвала Супрун.

Как обратила внимание врач-психиатр высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Елена Хаустова, иногда мания может вызвать и проблемы с восприятием реальности: зрительные или слуховые галлюцинации, обманчивые или навязчивые мысли. Об этом говорится в материале спецпроекта "Психея".

Как диагностировать БАР и кто в зоне риска

Поставить диагноз БАР имеет право только врач-психиатр на основе психиатрического освидетельствования.

Биполярное расстройство можно назвать "расстройством молодежи". Это связано с тем, что зачастую первое проявление биполярной депрессии происходит в 17-30 лет, а для униполярной - в 30-50 лет, объясняет Хаустова:

Также психологи обращают внимание на депрессии, которые возникают после родов. В течение двух недель после рождения ребенка у женщины может длиться так называемая baby blues (материнская меланхолия).

"Это нормально, когда женщина несколько подавлена, но мы очень внимательны, чтобы не допустить послеродовую депрессию. Так как около 40% послеродовых депрессий является первым звоночком БАР", - сказала специалист.

Периодами обострения заболевания обычно весна и осень. К этому приводят множество факторов - в это время сезонные ритмы накладываются на циркадные ритмы и на снижение нашей стрессоустойчивости, в межсезонье обостряется гипертоническая, язвенная болезнь и много других соматических заболеваний. Так же обостряются в межсезонье и психические расстройства.

Ученые считают, что на риск появления БАР у человека могут влиять строение и функции мозга, генетические факторы, а также события, вызывающие сильный стресс (смерть близкого человека, болезнь, тяжелые отношения, развод или финансовые проблемы).

Как лечится биполярное расстройство

Люди с биполярным расстройством I и II должны длительное время принимать специальные лекарства, которые называются тимостабилизаторы, то есть стабилизаторы настроения. Именно врач определяет, какой препарат это должно быть и в какой именно дозе. Так же определяет врач и потребность в стационарном психиатрическом лечении.

При лечении БАР важную роль играет и самоорганизация человека. Он должен понимать свое состояние, жить в благоприятных условиях без большого стресса и с нормальной социальной поддержкой.

Ранее мы писали о том, что психолог назвала "целебные" слова, которые способны помочь человеку выздороветь. В то же время она призвала не изображать врача или эксперта по болезням и не давать советов по лечению, но поделиться контактами хороших специалистов.

Напомним также, что недавно австралийские ученые сделали тревожное сообщение: они выяснили, что пандемия коронавируса может вызвать психоз у пациентов и потерю связи с реальностью.