Супрун рассказала о биполярном расстройстве: как лечить и кто в зоне риска

Уляна Супрун дала советы по диагностике и лечению распространенного психического заболевания
Уляна Супрун рассказала о биполярном аффективном расстройстве (БАР) и вызванные им мании и депрессии у человека. Это психическое заболевание вызывает чрезвычайные изменения в настроении и уровни энергии, что существенно влияет на быт, профессиональную жизнь и взаимодействие с другими.
Бывший руководитель Минздрава отметила в своем Facebook, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 45 миллионов человек во всем мире имеют это заболевание.
"Конечно же, настроение всех людей меняется в зависимости от периодов жизни и все могут чувствовать подъемы и падения. Но, у людей с БАР настроение колеблется между фазами депрессии и мании или гипомании", - написала она.
Супрун уточнила, что во время фазы мании человек имеет чрезвычайно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостный и при этом легко раздражается.
Во время фазы депрессии взгляд на жизнь становится отрицательным: человек чувствует себя несчастным и подавленным, теряется надежда, что в будущем что-то улучшится, появляются суицидальные мысли и ненависть к себе.
И маниакальный, и депрессивный периоды могут быть короткими - от нескольких часов до нескольких дней. Или же эти циклы могут быть значительно длиннее, длиться до нескольких недель или даже месяцев.
"Если вы замечаете такие разительные перемены в настроении и поведении в себя или своей близкого человека, важно обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз и получить рекомендации по лечению", - призвала Супрун.
Как обратила внимание врач-психиатр высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Елена Хаустова, иногда мания может вызвать и проблемы с восприятием реальности: зрительные или слуховые галлюцинации, обманчивые или навязчивые мысли. Об этом говорится в материале спецпроекта "Психея".
Поставить диагноз БАР имеет право только врач-психиатр на основе психиатрического освидетельствования.
Биполярное расстройство можно назвать "расстройством молодежи". Это связано с тем, что зачастую первое проявление биполярной депрессии происходит в 17-30 лет, а для униполярной - в 30-50 лет, объясняет Хаустова:
Также психологи обращают внимание на депрессии, которые возникают после родов. В течение двух недель после рождения ребенка у женщины может длиться так называемая baby blues (материнская меланхолия).
"Это нормально, когда женщина несколько подавлена, но мы очень внимательны, чтобы не допустить послеродовую депрессию. Так как около 40% послеродовых депрессий является первым звоночком БАР", - сказала специалист.
Периодами обострения заболевания обычно весна и осень. К этому приводят множество факторов - в это время сезонные ритмы накладываются на циркадные ритмы и на снижение нашей стрессоустойчивости, в межсезонье обостряется гипертоническая, язвенная болезнь и много других соматических заболеваний. Так же обостряются в межсезонье и психические расстройства.
Ученые считают, что на риск появления БАР у человека могут влиять строение и функции мозга, генетические факторы, а также события, вызывающие сильный стресс (смерть близкого человека, болезнь, тяжелые отношения, развод или финансовые проблемы).
Люди с биполярным расстройством I и II должны длительное время принимать специальные лекарства, которые называются тимостабилизаторы, то есть стабилизаторы настроения. Именно врач определяет, какой препарат это должно быть и в какой именно дозе. Так же определяет врач и потребность в стационарном психиатрическом лечении.
При лечении БАР важную роль играет и самоорганизация человека. Он должен понимать свое состояние, жить в благоприятных условиях без большого стресса и с нормальной социальной поддержкой.
Ранее мы писали о том, что психолог назвала "целебные" слова, которые способны помочь человеку выздороветь. В то же время она призвала не изображать врача или эксперта по болезням и не давать советов по лечению, но поделиться контактами хороших специалистов.
Напомним также, что недавно австралийские ученые сделали тревожное сообщение: они выяснили, что пандемия коронавируса может вызвать психоз у пациентов и потерю связи с реальностью.
Автор: Владимир Костырин