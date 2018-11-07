ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Светлодарской дуге украинские бойцы уничтожили разведгруппу боевиков

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 13:35
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Было замечено, как группы оккупационных войск РФ вели разведку позиций украинских военных

В интернете появилось видео побега группы оккупационных войск РФ, которые пытались незаметно вести разведку позиций украинских военных. Соответствующий видеоролик опубликован в Facebook на странице организации "Вернись живым".

"Это произошло на передовых позициях украинских военных в районе Светлодарской дуги. В один из дней здесь решили "прогуляться" обнаглевшие боевики. Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением "гостей" наблюдали наши военные. Когда оккупанты, не торопясь, начали возвращаться к своему "русского мира", у украинских воинов лопнуло терпение", - указано в сообщении.

На Светлодарской дуге украинские бойцы уничтожили разведгруппу боевиков

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Пользователи сети порадовались таким новостям и принялись высказывать свое мнение в комментариях:

На Светлодарской дуге украинские бойцы уничтожили разведгруппу боевиков

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Напомним, что волонтеры начали сбор средств для ветерана АТО на лечение.

Также мы сообщали о том, что известная волонтер призвала помочь раненым бойцам-защитникам Украины, которые лечатся в военном госпитале в Киеве.

Кроме того, Styler публиковал материал про онкобольного ветерана АТО, который рассказал о лечении в Турции после скандала в Институте рака.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины бойцы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь