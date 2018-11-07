На Светлодарской дуге украинские бойцы уничтожили разведгруппу боевиков

Фото: Коллаж РБК-Украина

Было замечено, как группы оккупационных войск РФ вели разведку позиций украинских военных

В интернете появилось видео побега группы оккупационных войск РФ, которые пытались незаметно вести разведку позиций украинских военных. Соответствующий видеоролик опубликован в Facebook на странице организации "Вернись живым".

"Это произошло на передовых позициях украинских военных в районе Светлодарской дуги. В один из дней здесь решили "прогуляться" обнаглевшие боевики. Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением "гостей" наблюдали наши военные. Когда оккупанты, не торопясь, начали возвращаться к своему "русского мира", у украинских воинов лопнуло терпение", - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Пользователи сети порадовались таким новостям и принялись высказывать свое мнение в комментариях:

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Напомним, что волонтеры начали сбор средств для ветерана АТО на лечение.

Также мы сообщали о том, что известная волонтер призвала помочь раненым бойцам-защитникам Украины, которые лечатся в военном госпитале в Киеве.

Кроме того, Styler публиковал материал про онкобольного ветерана АТО, который рассказал о лечении в Турции после скандала в Институте рака.

Видео: РБК-Украина