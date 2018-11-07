На Світлодарській дузі українські бійці знищили бойовиків розвідгрупи

Фото: Колаж РБК-Україна

Було помічено, як групи окупаційних військ РФ вели розвідку позицій українських військових

В інтернеті з'явилося відео втечі групи окупаційних військ РФ, які намагалися непомітно вести розвідку позицій українських військових. Відповідний відеоролик опублікований в Facebook на сторінці організації "Повернися живим".

"Це сталося на передових позиціях українських військових у районі Світлодарської дуги. В один з днів тут вирішили "прогулятися" знахабнілі бойовики. Відчувши себе невидимими, вони висунулися вперед, щоб, судячи з усього, провести розвідку. Весь цей час за пересуванням "гостей" спостерігали наші військові. Коли окупанти, не поспішаючи, почали повертатися у свій "русский мир", українським воїнам урвався терпець. Вони відкрили вогонь із гранатометів", - зазначено в повідомленні.

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі пораділи таким новинам і почали висловлювати свою думку в коментарях:

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що волонтери почали збір коштів для ветерана АТО на лікування.

Також ми повідомляли про те, що відома волонтер закликала допомогти пораненим бійцям-захисників України, які лікуються у військовому госпіталі в Києві.

Крім того, Styler публікував матеріал про онкохворого ветерана АТО, який рассказал про лікування в Туреччині після скандалу в Інституті раку.

Відео: РБК-Україна