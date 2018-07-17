"Сырая макаронина": Шварценеггер осудил Трампа за встречу с Путиным

Фото: Арнольд Шварценеггер (instagram.com-schwarzenegger)

Актер высказался о пресс-конференции между Путиным и Трампом

Вчера, 16 июля, состоялась итоговая пресс-конференция между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Популярный американский актер Арнольд Шварценеггер высказался о поведении Трампа на встрече, опубликовав соответствующее видеообращение на своей странице в Twitter.

В своем обращении актер сравнил президента Америки с "маленькой сырой макарониной".

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели, как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или сэлфи, или что-то вроде того", - сообщил он.

Видео: обращение Шварценеггера к Дональду Трампу (twitter.com/Schwarzenegger)

Как сказал знаменитость, Трамп, по его мнению, на этой пресс-конференции предал американскую разведку, юридическую систему и, что хуже всего, их страну.

"Вы – президент США, вы не должны этого делать. Вы не должны так поступать", - высказался Шварценеггер.

Также он добавил: "Что случилось с вами? Я имею в виду, сильные слова и силу Рональда Рейгана". Он вспомнил исторический эпизод, когда бывший президент США Рейган стоял у Берлинской стены и сказал такие слова: "Мистер Горбачев, уничтожьте эту стену".

"Что случилось со всем этим?" – добавил актер.

Скриншот поста (twitter.com/Schwarzenegger)

В своей публикации Шваврценеггер также попросил Дональда Трампа помнить о том, что Америка – прежде всего.

Стоит отметить, что 16 июля состоялась официальная встреча Трампа и Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двухсторонних отношений. Также президент США высказался по поводу хакерских атак во время выборов в США в 2016 году. Он заявил, что нет оснований считать, что РФ организовала хакерские атаки для помощи в победе на президентских выборах.

Напомним, принц Чарльз и его сын принц Уильям отказались от встречи с американским президентом Дональдом Трампом и его супругой, которая состоялась в рамках их визита в Великобританию. Они просто не пришли.

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