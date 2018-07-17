"Сира макаронина": Шварценеггер засудив Трампа за зустріч з Путіним

Фото: Арнольд Шварценеггер (instagram.com-schwarzenegger)

Актор висловився про прес-конференцію між Путіним і Трампом

Вчора, 16 липня, відбулася підсумкова прес-конференція між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Популярний американський актор Арнольд Шварценеггер висловився про поведінку Трампа на зустрічі, опублікувавши відповідне відеозвернення на своїй сторінці в Twitter.

У своєму зверненні актор порівняв президента Америки з "маленькою сирою макарониною".

"Президент Трамп, я тільки що подивився вашу прес-конференцію з президентом Путіним. Це було образливо. Ви виглядали, як маленька пшенична макаронина, як маленький фанат. Я запитував себе, коли ви попросите в нього автограф або селфі, або щось на зразок того", - повідомив він.

Відео: звернення Шварценеггера до Дональду Трампу (twitter.com/Schwarzenegger)

Як сказав знаменитість, Трамп, на його думку, на цій прес-конференції зрадив американську розвідку, юридичну систему і, що найгірше, їх країну.

"Ви – президент США, ви не повинні цього робити. Ви не повинні так чинити", - висловився Шварценеггер.

Також він додав: "Що сталося з вами? Я маю на увазі, сильні слова і силу Рональда Рейгана". Він згадав історичний епізод, коли колишній президент США Рейган стояв біля Берлінської стіни і сказав такі слова: "Пане Горбачов, зруйнувати цю стіну".

"Що сталося з усім цим?" – додав актор.

Скріншот поста (twitter.com/Schwarzenegger)

У своїй публікації Шваврценеггер також попросив Дональда Трампа пам'ятати про те, що Америка – перш за все.

Варто відзначити, що 16 липня відбулася офіційна зустріч Трампа і Путіна. На підсумковій прес-конференції сторони відзначили прогрес у поліпшенні двосторонніх відносин. Також президент США висловився з приводу хакерських атак під час виборів в США в 2016 році. Він заявив, що немає підстав вважати, що РФ організувала хакерські атаки для допомоги у перемозі на президентських виборах.

Нагадаємо, принц Чарльз і його син принц Вільям відмовилися від зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом і його дружиною, яка відбулася в рамках візиту у Великобританію. Вони просто не прийшли.

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