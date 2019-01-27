Таких морозов в Украине не было давно: синоптик дала прогноз на 28 января

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Народный синоптик рассказала, что столбики термометров опустятся до -17 градусов Цельсия

В понедельник, 28 января, в центральных и северных областях Украины ожидается существенное похолодание до -10… -17 градусов. На северо-востоке ожидаются морозы и в дневное время. Существенных осадков не ожидается. Сильно переменится погода во вторник – оттепель, сырость и даже "плюсовые" температуры. Об погоде в Украины 28 января в своем блоге в Facebook рассказала Наталья Диденко.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Синоптик отметила, что в предстоящий понедельник ожидаются сильные морозы. Погода в Украине 28 января не предвидит осадков.

"Понедельник в Украине еще будет холодным. Ближайшей ночью на севере и в центре до -10… -17 градусов! Карта. Завтра днем морозы ослабнут, только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов. Осадков каких-то серьезных - вряд ли", — пишет синоптик.

Карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Отдельный прогноз Диденко дала для жителей Киева. По данным эксперта сильные морозы сменятся в столице резким потеплением и оттепелью.

"В Киеве с ближайшей перспективы ближайшая ночь - самая холодная, до -13… -15 градусов. А уже завтра днем всего -3… -4 градуса. Сухо и скользко. Со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы". Не мерзните, скоро будет значительно теплее)", — добавила синоптик.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

Ранее синоптик назвала даты, когда уйдут морозы из Украины.

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