Готовьтесь: в Украину снова нагрянут сильные морозы (карта)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют в некоторых областях похолодание до -20

В пятницу, 25 января, в Украине ожидается пасмурная погода, в западных областях пройдет небольшой снег, в Одесской области - снег с дождем. В остальных регионах страны - без осадков. На севере и в центре будут сильные морозы. В Сумской, Черниговской и Киевской областях прогнозируют солнечную погоду.

Карта погоды: meteo.gov.ua

В западных областях днем столбики термометров покажут от 0 до -6 градусов, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит от -3 до -10 градусов мороза.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от -3 до -10 градусов, ночью температура воздуха составит от -6 до -16 мороза. В Сумской и Черниговской областях столбики термометров опустятся до -18, а в некоторых районах до -20 градусов.

В восточной части днем ожидается от 0 до -3 градусов, ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах от -1 до -8 градусов, в Харьковской области в течение суток будет от -6 до -14 градусов.

На юге страны днем прогнозируется от +1 до +5 градусов, ночью температура воздуха составит от -1 до -3 градусов мороза.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

По мнению синоптиков, в этот день погодные условия не будут нести угрозы для украинцев.

Карта погодных угроз: meteo.gov.ua

В столице Украины в пятницу, 25 января, днем ожидается морозная солнечная погода, температура составит от -7 до -9 градусов, в ночь с пятницы на субботу возможен снег, столбики термометра будут показывать от -9 до -11 морозов.

25 января в Карпатах в Ивано-Франковской области объявлен третий уровень лавинной опасности. В остальных частях гор сохраняется "умеренный" риск схождения лавин.

Снеголавинная ситуация в Карпатах (фото: meteo.gov.ua)

25 января украинцы традиционно празднуют Татьянин день. Также 25 января является вторым днем студента, хотя в Украине этот праздник не котируется, так как он приурочен к основанию Московского университета в 1755 году.

Раньше на Татьянин день в народе было принято печь караваи в виде Солнца. Куски каравая раздавали всем членам семьи - считалось, что таким образом люди зазывают весну.

Кстати, недавно жители Бразилии наблюдали необычайно странное атмосферное явление - на них выпал дождь из пауков.

Напомним, народные синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам в феврале, и когда к нам наконец-то придет весна.

Ранее мы также публиковали подборку видеороликов, на которых можно увидеть разницу между уборкой снега в Киеве и в других городах мира.