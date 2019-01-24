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Таких морозов не было давно: украинцев предупредили о холодах

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 12:34
Таких морозов не было давно: украинцев предупредили о холодах
Иллюстративное фото (pixabay)

Также синоптик напоминает о гололедице

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев о надвигающихся морозах 25 января. О погодной ситуации в ближайшее время эксперт рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Свято место пусто не бывает. Тем более, метеорологическое. Только снежные атмосферные фронты начали укладываться в поезд свой на отъезд, как уже готовится примчаться антициклон на их места", - пишет Диденко.

 

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Эксперт утверждает, что в ближайшие сутки украинцев ожидает усиление мороза. Ночью столбик термометра покажет от -8 до -15, днем ​​от -7 до-12 градусов. А вот на Юге днем ситуация будет обстоять совершенно иначе. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

Снег будет идти преимущественно на Западе. В Киеве 25 января ожидаются ощутимые морозы. Ночью -10 -13, днем ​​-7 -9 градусов. Также синоптик напоминает о гололедице и рекомендует украинцам быть аккуратнее на дорогах.

Таких морозов не было давно: украинцев предупредили о холодах Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что украинцам сообщили, когда из Украины уйдут обильные осадки.

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