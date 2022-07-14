Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском: "есть такой диагноз"

Тополь посоветовал людям, которые не могут выучить и перейти на украинский язык, обратиться к врачу.

"Когда человек, проживая столько лет в Украине, говорит, что ему сложно перейти на украинский язык... Есть такой диагноз в медицине - имбецил. Возможно, нужно вести к врачу - челюсть русскоязычную менять, вставлять имплант. Это дико, абсурд, я этого не понимаю", - поделился своим мнением музыкант.

По словам Тараса, он больше не может быть толерантным в этом вопросе.

"Если раньше я был еще очень толерантным в этом вопросе, потому что язык - это как одежда. Вот человек привык носить определенную одежду, так привык и к языку. Здесь больше психологический барьер. Когда человек говорит: "Мне психологически трудно перейти" и признается в этом честно... И тут вступает в игру такая штука, как "А давай я тебе помогу, давай я тебя поддержу". А когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка - это диагноз", - считает исполнитель.

В качестве примера Тополя привел собственные отношения с английским языком, который он хоть и учил, но до войны никогда не использовал в бытовом общении и знал неидеально. Но с начала полномасштабного вторжения РФ артист дал более сотни интервью на английском языке западным СМИ - ведь было очень важно рассказывать зарубежной аудитории правду.

"И вот мне было трудно вспомнить английский язык. И объяснять на нем все, особенно на военную тематику. Но мне это нужно было сделать. И уже на пятом, на седьмом, на пятнадцатом интервью мне стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком. Плюс, когда журналисты говорят, что я достаточно неплохо говорю и они меня понимают, это дало мне еще большую уверенность в том, что я все правильно делаю", - поделился Тарас.