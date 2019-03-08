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Теперь живите с этим: Притула рассмешил украинцев

STYLERЖизнь    08.03.2019 - 17:57
Теперь живите с этим: Притула рассмешил украинцев
Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула продолжает веселить своих подписчиков

Сергей Притула, который резко высказался о 8 марта, развеселил сеть своей новой фотографией в Facebook, на которой изображен рис с подписью "Каша гречневая".

"Теперь живите с этим! Боюсь заказывать кофе!", - подписал фото ведущий и шоумен Притула.

Теперь живите с этим: Притула рассмешил украинцев

 Фото: facebook.com/serhiyprytula

Пользователям сети очень понравился этот снимок, и они также оставили много комментариев. Вот одни из них.

"Главное, что по-украински, а не на русском, а рис или гречка уже не существенно", - прокомментировала Светлана Москаленко.

"Когда голодный, то и рис - гречка", - написала пользователь.

"Сергей, не капризничайте. Ешьте что дают. Красиво же. Жизнеутверждающий цвет, не то, что у гречки", - отметила Ирина Климчук.

"Все довольно логично. Чтобы принесли черный кофе, нужно заказать зеленый чай", - пошутил Юра Остапец.

"Девушки с утра начали праздновать!", - написал Пилип Чипка.

"Если подливка из коньяка, то жить можно", - прокомментировала Диана Таран.

"Аналогичная история была позавчера в отеле в Херсоне. Тоже был рис, а табличка "Гречневая каша". Думала такое только в Херсоне", - написала Анна Выверец.

"Вы еще чай не видели", - отметила Инна Шеремета.

Напомним, что бывший продюсер Ани Лорак набросился на Притулу. Юрий Фалеса считает, что телеведущий должен извиниться за оскорбление всех девушек на Нацотборе.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула резко высказался о скандале с певицей MARUV.

 

 

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