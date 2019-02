Территория свободных людей: "Файне Місто" объявили первых хэдлайнеров

Организаторы объявили первую двадцатку участников

Украинский музыкальный фестиваль "Файне Місто" в этом году пройдет уже седьмой раз. На его сцене выступали такие группы, как The Rasmus, Lordi, Oomph!, Poets of the Fall, Guano Apes и многие другие.

В целом "Файне Місто" открыли для украинских меломанов более трех сотен украинских и зарубежных артистов. Из небольшого музыкального феста, целью которого было популяризировать украинскую культуру, за семь лет фестиваль превратился в один из мощнейщих развлекательных фестивалей, где можно заняться, чем угодно - послушать отечественные и западные группы, выпить пива, покупаться в озере, поучаствовать в спортивных соревнованиях и даже посмотреть на красивых женщин топлесс.

Фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Креативный директор фестиваля и по совместительству фронтмен группы Epolets Паша Вареница в прошлом году превратил "територію вільних людей" в полноценный мегаполис со своей инфраструктурой. При заселении каждый местный житель получал паспорт, где была карта фестиваля, график местных праздников и событий, меню всех местных баров и масса другой полезной информации.

"Наша цель - сделать фестиваль, куда будут ехать не только за лайн-апом, но и за атмосферой. Чтобы человек, оказавшись у нас, чувствовал себя в другом городе - с другими правилами, законами и традициями - и на четыре дня максимально отвлекался от своей обычной жизни. В этом году у нас появятся новые инсталляции, фотозоны, районы. Рано говорить о чем-то конкретном, потому что пока это на уровне идей. Мы не ставим себе за цель скопировать в точности какой-то город, наш город - выдуманный. Но в целом хочется, чтобы у людей все ассоциировалось с атмосферой, которая царит в Берлине", - отметил Вареница.

Фестиваль "Файне Місто" (фото: пресс-служба)

Сейчас уже известны имена девятнадцати участников, которые будут дарить свою музыку посетителям фестиваля. Среди них пауэр-хэви-метал группа из Германии Powerwolf, фолк-метал группа из Швейцарии Eluvetie, швейцарская группа Kadebostany. А также Avatar, Eskimo Callboy, THE HARDKISS, DETACH, Нервы, Элизиум, FliT, Velikhan, Rideau, Megamass, Motanka, 1914, Bojevilla, Pulatova, Курган и Агрегат, Latexfauna, Хамерман Знищує Віруси.

Организаторы утверждают, что лайн-ап будет пополнятся все более и более интересными и неожиданными именами, а посетителей фестиваля ждет много сюрпризов.

Напомним, что не так давно фестиваль Sziget объявил новые имена.