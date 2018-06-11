"Только политический торг": правозащитник об освобождении Сенцова и давлении на Путина

Переговоры об освобождении Сенцова идут конфиденциально и не разглашаются публично, говорит Евгений Захаров

По всему миру проходят акции в поддержку Олега Сенцова, который голодает уже 29 дней.

Хотя за свободу украинского режиссера и выступают многие активисты, Украина делает недостаточно шагов для его освобождения. Такое мнение в комментарии для Styler высказал известный украинский правозащитник, председатель Правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы, участник диссидентского движения 1970-1980-х годов Евгений Захаров.

"Хотя мы и думаем, что Украина ничего не делает, но я уверен, что переговоры об освобождении Сенцова идут конфиденциально и не разглашаются публично. В то же время, если посмотреть новости, то можно сделать вывод, что о Сенцове говорят мало", - говорит правозащитник.

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В целом, кампания в поддержку украинского политзаключенного в России разворачивается во всем мире, и особенно остро вопрос встает ближе к Чемпионату мира по футболу, ведь пик голодания Сенцова приходится именно на него, добавляет он.

"Я лично надеюсь, что его обменяют. Недавно Порошенко встретился с семьями пленных украинцев в России. Мог бы встретиться раньше, на мой взгляд. Но все равно решать, что делать президенту - это не наше дело. И я считаю, что этот вопрос должен быть для него первоочередным", - высказывает мнение правозащитник.

"Единственный путь – это договариваться об обмене"

По словам Евгения Захарова, в вопросе освобождения Олега Сенцова не стоит полагаться на право, потому что об этом в России даже не думают. Единственный путь – это договариваться об обмене, считает он.

"Право здесь и не "ночевало". Идет чисто политический торг об обмене, ничего больше. Именно на обмен можно надеяться и относительно других наших заложников в России, которые находятся под политическим преследованием в России и в Крыму. Принцип обмена стоит рассматривать как основной и к тем, кто на Донбассе находится под судом по обвинению в шпионаже. Надо работать над тем, чтобы создать ситуацию, когда Россия поймет, что ей гораздо выгоднее этот обмен провести, чем держать Сенцова в тюрьме дальше. Но это все лишь политический торг, ничего тут не поделаешь. А права там нет совсем. Все это не регулируется никакими правовыми процедурами. Это все политика. Поэтому - только принципы об обмене заложников", - комментирует Евгений Захаров.

Фото: Правозащитник Евгений Захаров (facebook.humanrights.org.ua)

По его мнению, если на Путина будут очень серьезно давить, и эта ситуация лично для него будет более проигрышная, чем выигрышная, то он пойдет на обмен. Другое дело – как долго он будет с этим тянуть.

"Анатолий Марченко проголодал 18 дней и умер от истощения"

В СССР уже были подобные прецеденты, вспоминает Евгений Захаров. Так, в 1986 году Анатолий Марченко (писатель, диссидент, советский политзаключенный. С 1960-го отбыл 17 лет в тюрьмах и ссылках - ред.) начал голодовку именно с требованием освободить всех политических заключенных СССР.

"Анатолий Марченко проголодал 18 дней и умер от истощения. Это было 8 декабря 1986 года. Он умер в возрасте 48 лет. После этого был невероятный шквал, так отнеслись к СССР тогда, что Горбачев был вынужден что-то делать. И уже в том же месяце освободили Сахарова (Андрей Сахаров - советский физик, лауреат Нобелевской премии мира, сотворец водородной бомбы, активный борец за права человека – ред.). А потом освободили почти всех политзаключенных. Вообще государство, в котором человек голодает под стражей за освобождение политзаключенных – обречено. Иначе не может быть. Если что-то, не дай бог, случится с Сенцовым, Россия будет отброшена на международном уровне. Поэтому я думаю, что они все-таки до этого не доведут", - считает правозащитник.

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При СССР также были прецеденты, когда политических заключенных не освобождали, а обменивали. Евгений Захаров вспоминает ситуацию с политзаключенным Владимиром Буковским – писателем и политическим и общественным деятелем.

В целом он провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский переехал в Великобританию и живет в Кембридже.

"Это был серьезный прецедент. Впрочем, и других политзаключенных также меняли. Прецедентов было в СССР много. Нашего Николая Руденко также обменивали (Николай Руденко – украинский писатель, общественный деятель, философ, основатель Украинской Хельсинской Группы, Герой Украины – ред.). Это было всегда на самом деле. Можно надеяться на то, что это будет и дальше. Довести до смерти украинского политзаключенного – для России это на самом деле абсолютно проигрышная ситуация с политической точки зрения. Они на это не пойдут и его уволят. Вопрос только, когда это произойдет, как долго ему еще голодать", - говорит правозащитник.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)

Напомним, жюри российского кинофестиваля "Кинотавр" выступило с требованием освободить Сенцова.