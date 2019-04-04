Традиции праздника Василия Теплого: что нельзя делать 4 апреля

4 апреля в народном календаре почитается Василий Теплый - священник Василий Анкирский, святой мученик, который жил в IV веке. Другие названия праздника: Василий Солнечник, Капельник, Парник, День святого Василий.

В этот день наши предки внимательно следили за солнцем и природой, чтобы потом предсказать, что сулит год и что ждать от погоды. Так, на 4 апреля (22 марта по старому стилю), обычно было тепло и солнечно.

Согласно приметам...

если на Василия Теплого солнце восходит в кругах - будет хороший урожай;

также считалось, что синие облака на небе - предвесники теплой и влажной погоды;

в старину на Василия ждали скворцов. Бытовала поговорка: "Апрельский скворец - весны гонец";

также по народным наблюдениям, если снег тает с северной стороны муравейника, то лето будет теплым, а если с южной - холодным;

считалось, что если в этот день солнце пригреет, то все разом поспеет;

еще одна поговорка на Василия Теплого: "солнце всходит - старым радость; а заходит - молодым сладость".

Святой мученик Василий Анкирский

4 апреля было приято чинить свою обувь. При этом уже изношенную выбрасывали без сожаления. Выносить старую обувь на выброс необходимо было только носками вперед. В противном случае верили, что старые проблемы, с которыми приходилось иметь дело в этой обуви, могут вернуться.

4 апреля на Василия пекли калачи

Первой едой в этот день должны были быть калачики - они символизировали собой солнце. Кстати, приготовить их не составит сложности и сегодня. Рецепт прост: нужно смешать 200 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 желток, 2 ложки дрожжей, 9 ложек молока и 1 ложки сахара и заместить мукой. Затем из этого теста лепятся калачики. Их посыпают изюмом, а затем дают время, чтобы могли подняться. После этого нужно смазать калачики взбитым яйцом и запекать.

Как сообщалось ранее, в апреле украинцев ждут магнитные бури. Они прогнозируются на 12 апреля. Кроме того, геомагнитное колебание ожидается также 7, 16, 18, 22 и 25 апреля.

Также мы писали о том, что 7 апреля празднуется Благовещение. В этот день есть определенные запреты.

Напомним, недавно в ПЦУ рассказали про исключения на время великого поста 2019 после Масленичной недели - с 11 марта по 27 апреля - который завершится праздником Пасхи. Помощник митрополита Епифания священник Иван Сидор рассказал, в каких случаях православные могут есть мясо.