Можно ли есть мясо в пост: в ПЦУ дали неожиданный ответ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Великий пост 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля

Великий пост 2019 начнется после Масленичной недели 11 марта и завершится 27 апреля праздником Пасхи. Православные украинцы знают об определенных запретах на некоторые продукты питания во время самого строгого поста, но существуют и исключения из правил. О них рассказал помощник главы ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания священник Иван Сидор в интервью изданию "Народная правда".

Священнослужитель отметил, что иногда человек после отказа от молока и мяса может чувствовать раздражение и нервозность, вследствие чего может ссориться с окружающими, вступать в конфликты с ближними.

"Есть такое выражение: "Не ешь ближнего своего". Бывает, что человек не ест запрещенных продуктов, но "ест" близких", - сказал звонарь Майдана.

Священник уверен, что при таких обстаятельствах лучше есть мясо, а "не тех, кто рядом".

Сидор подчеркнул, что во всем должна быть разумная граница.

"Телесный пост должен обязательно сочетаться с духовным", - напомнил он.

Помощник главы единой поместной церкви уточнил, что под духовным постом имеет в виду больше молитв, исповеди и причастие.

"А также наш стиль жизни, когда мы меньше осуждаем, завидуем, обманываем и подвергаемся плохим привычкам, будь то алкоголь, сигареты или просмотр сериалов ", - заключил Сидор.

Напомним, что Styler собрал для своих читателей оригинальные поздравления с Масленицей 2019 в стихах, прозе, прикольные смс для друзей.

Также мы писали о том, что категорически запрещено делать на Масленицу 2019.

Как сообщалось, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обещал, что женщинам в храмах единой поместной украинской православной церкви не обязательно будет одевать платок.