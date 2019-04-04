Трагическая весть: в ДТП погиб известный украинский депутат

Василий Габор умер после ДТП под Тернополем (фото: torange.biz)

У Василия Габора осталось двое детей и беременная жена

Василий Габор скончался в четверг, 4 апреля, от тяжелых повреждений, которые он получил в результате ДТП в Тернопольской области, которое произошло 27 марта. Об этом сообщил его однопартиец Андрей Русенко на своей Facebook-странице.

Руководитель одного из управляющих центров политической партии ВО "Свобода" спешил на встречу с избирателями. Из-за неблагоприятных погодных условий он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В его авто Mazda 6 врезался грузовик, двигавшийся по встречке.

Василий Габор погиб в ДТП под Тернополем (фото: facebook.com/andrij.rusenko)

Политика выбросило из автомобиля, у него диагностировали перелом основания черепа. В течение недели Василий Габор находился в церебральной коме, но 4 апреля 35-летний депутат скончался.

Василий Габор родился 16 ноября 1983 года. Он был председателем Шумской РГА, депутатом Шумского районного совета, помощником-консультантом народного депутата Украины Михаила Головко.

Без отца осталась многодетная семья. У Василия - двое детей, а третий ребенок как раз находится в животе у его жены, находящейся на последних месяцах беременности.

Василий Габор погиб в ДТП под Тернополем (фото: npu.gov.ua)

Напомним, 4 апреля после продолжительной болезни скончался известный советский кинорежиссер Георгий Данелия, автор таких культовых картин, как "Афоня" и "Мимино".

Также мы сообщали о том, что 3 апреля на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков. Позже всплыли жуткие детали смерти звезды фильмов "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".