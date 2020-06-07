Троица 2020: красивые открытки и поздравления, что можно и нельзя делать

Троицу в этом году православные христиане отпразднуют в воскресенье, 7 июня, на 50-й день после Пасхи. Поэтому Троицу еще называют Пятидесятницей. Этот праздник считается великим и относится к числу передвижных двунадесятых праздников - двенадцати важнейших в христианстве восточного обряда.

Предлагаем вам невероятно красивые картинки, открытки и поздравления в стихах и прозе, которыми можно порадовать родных, близких и любимых людей. А также про традиции, обряды и запреты этого дня - читайте в материале Styler.

Что означает День Святой Троицы

Троица посвящено сошествию Святого Духа на апостолов. В Писании говорится, что через 50 дней после Воскресения Христа его ученики собрались на месте Тайной Вечери. В этот момент началось волнение неба и на апостолов сошел всепроникающий огонь - Святой Дух.

После этого ученики Христа начали разговаривать на разных языках, что позволило нести учение Спасителя по всему миру. Святая Троица означает единство Отца, Сына и Святого духа.

Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)

Что можно и нужно сделать в этот день

Накануне этого дня дом принято украшать зелеными ветками деревьев, букетами из полевых цветов - василька, чабреца, а также мятой, листьями папоротника, лопуха и прочими.

Утром в храмах начинается богослужение и причастие. Люди несут на освящение букеты с живыми цветами, которыми потом украшают дом. Считается, что букеты из церкви могут защитить от врагов и дурного глаза. После богослужения принято накрывать праздничный стол, поста в этот день нет.

Интересно, что у наших предков в этот день было принято свататься и знакомиться с будущим родственниками.

Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)

Что нельзя делать 7 июня

Сегодня нельзя заниматься домашними хлопотами - уборкой, стиркой, шитьем и так далее, в саду и огороде тоже работать нельзя.

Нельзя также стричься, красить волосы, делать маникюр.

Также запрещено купаться в различных водоемах. Это связано с поверьем, что нечистая сила может утащить под воду.

Также нельзя в этот день ругаться, скандалить, кричать и вообще допускать плохие мысли о ком-то.

Картинки на Троицу (фото: pixabay.com)

Красивые открытки и поздравления в стихах и прозе с Троицей

Пусть святая Троица

Окропит добром,

Не даст грустить, расстроиться,

Внесет удачу в дом!

Желаем благодатных дней

И праведных путей,

Чтобы пришла любовь и с ней

К вам ангел прилетел!

***

Под колокольный перезвон

Приходит Троица в ваш дом

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,

Пусть небеса добры к вам будут,

Святая Троица хранит,

Пусть мир всегда в семье царит!

Святая Троица пускай

Пошлет здоровье и достаток,

Пусть счастье льется через край,

В душе всегда царит порядок!

Желаю мира, доброты,

Улыбок, радости и смеха,

А чтобы все сбылись мечты,

Желаю я во всем успеха!

***

Лето наступило, Троица пришла.

Я тебе желаю счастья и тепла.

Радуйся и смейся, унывать - грешно.

Солнышко пусть светит

Каждый день в окно.

Позабудь обиды, людям помогай.

Никогда ты в жизни веры не теряй.

Пускай счастье утроится

В день великой Троицы,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняются,

Душа - поет, смеется,

И вам все удается.

***

Всегда тебя пусть защищают Трое,

Семья живет пусть мире и покое,

В посланьях будут вести лишь благими,

Язык родной найдете вы с чужими.

В душе живет тепло, добро, покой,

Отец, и Сын его и Дух Святой.

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

***

С днем Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.

Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!

***

Всех православных поздравляю со святым праздником Троицы! Пожелать хочу жить в мире со всеми и не грешить, быть отзывчивыми к чужой беде и уметь сочувствовать, любить все, что окружает и ценить свободу.

Троица в Украине является выходным днем, поэтому следующий понедельник, 8 июня, нерабочий.

Напомним, что с 6 по 8 июня в Киеве проходят поминальные дни. В связи с этим в столице усилили транспортный состав в направлении Северного, Южного и Лесного кладбищ.