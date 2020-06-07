Трійця 2020: красиві листівки і привітання, що можна і не можна робити

Трійцю в цьому році православні християни святкуватимуть у неділю, 7 червня, на 50-й день після Великодня. Тому Трійцю ще називають П'ятидесятницею. Це свято вважається великим і належить до числа пересувних двунадесятих свят - дванадцяти найважливіших у християн східного обряду.

Пропонуємо вам неймовірно красиві картинки, листівки й привітання у віршах і прозі, якими можна порадувати рідних, близьких і коханих людей. А також про традиції, обряди й заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Що означає День Святої Трійці

Трійця присвячене зішестю Святого Духа на апостолів. У Писанні сказано, що через 50 днів після Воскресіння Христа його учні зібралися на місці Тайної Вечері. В цей момент почалося хвилювання неба і на апостолів зійшов всепроникаючий вогонь - Святий Дух.

Після цього учні Христа почали розмовляти на різних мовах, що дозволило нести вчення Спасителя по всьому світу. Свята Трійця означає єдність Отця, Сина і Святого духа.

Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)

Що можна і треба зробити в цей день

Напередодні цього дня дім заведено прикрашати зеленими гілками дерев, з букетами польових квітів - волошки, чебрецю, а також м'ятою, листям папороті, лопуха та іншими.

Зранку в храмах починається богослужіння і причастя. Люди несуть на освячення букети з живими квітами, якими потім прикрашають будинок. Вважається, що букети з церкви можуть захистити від ворогів і лихого ока. Після богослужіння заведено накривати святковий стіл, посту в цей день немає.

Цікаво, що у наших предків в цей день було прийнято свататися і знайомитися з майбутнім родичами.

Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)

Що не можна робити 7 червня

Сьогодні не можна займатися домашніми клопотами - прибиранням, пранням, шиттям і так далі, в саду і городі теж працювати не можна.

Не можна також стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр.

Також заборонено купатися в різних водоймах. Це пов'язано з повір'ям, що нечиста сила може потягти під воду.

Також не можна в цей день лаятися, сваритися, кричати й взагалі допускати погані думки про когось.

Картинки на Трійцю (фото: pixabay.com)

Красиві листівки та привітання у віршах і прозі з Трійцею

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

Хай Господь допомагає,

Янгол хай вас боронить,

Хай здійсняться всі бажання

І любов в душі горить.

***

Вділи всі зелені шати -

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

Нехай щастя потроїться

В день великої Трійці,

Хай серце очищається,

Любов'ю наповнюються,

Душа співає, сміється,

І вам все вдається.

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь оберігає і благословляє. Зі святом!

***

З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя в сімейних справах, удачі й везіння у будь-яких починаннях.

Мир дому, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-хранитель, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!

***

Всіх православних вітаю зі святим святом Трійці! Побажати хочу жити у мирі з усіма і не грішити, бути чуйними до чужої біди і вміти співчувати, любити все, що оточує і цінувати свободу.

Трійця в Україні є вихідним днем, тому наступний понеділок, 8 червня, неробочий.

Нагадаємо, що з 6 по 8 червня в Києві проходять поминальні дні. У зв'язку з цим у столиці посилили транспортний склад у напрямку Північного, Південного та Лісового кладовищ.