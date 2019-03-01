Тропический смертельный паразит: в Николаеве обнаружили опасную болезнь

Человек может заразиться через укус блохи или комара

Ветеринары Николаева бьют тревогу – у местных собак был обнаружен страшный паразит, который может передаваться от животных к человеку. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как рассказали в Центре защиты животных Николаева, треть бездомных собак заражена опасным паразитом, который может передаваться человеку через укус блохи или комара. Паразита обнаружили случайно, когда делали экспертизу у погибшей бездомной собаки.

"Это – один из самых опасных паразитов, который передается и человеку. Нашли его у собаки, которая умерла в центре защиты животных. После этого немедленно сделали обследование животных с разных районов города, чтобы понять сколько из них зараженных", - сообщил директор Центра защиты животных Николаева Александр Голобродський.

Главный врач Центра Сергей Молчан отметил, что они собрали 30 проб у животных и 8 из них показали положительный результат. В городе предположительно 17-18 тысяч бездомных животных и около трети могут быть заражены этим паразитом. Как он попал в Украину – неизвестно, так как паразит этот водится только в тропических странах. Никакими симптомами заражение не проявляется. Паразит растет до 40 см в длину и после этого наступает последняя стадия, чаще всего смертельная.

"Когда паразит локализуется внутри сердца – лечение опасное, потому что, уничтожая паразита, парализуя его в сердце, мы вызываем тромбоз", - отметил начальник участковой ветлечебницы Ингульского района Николаева Федор Бессонов.

Паразит называется дерафилярия и ветеринары рекомендуют проверять домашних питомцев каждые три месяца.

У человека заражение проявляется только небольшим бугорком, который появляется на месте укуса, а потом перемещается по внутренним органам.

"Покраснение на месте укуса. Потом появляется такой бугорок, который может перемещаться по коже в области конечностей, туловища, головы. У женщин могут быть молочные железы, а у мужчин - половые органы", - рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Николаевского областного лабораторного центра Минзрава Елена Табола.

Чаще всего паразит локализуется у человека в районе глаза. Он похож на нитку, длиной от 7 до 12 сантиметров.

"Когда попадает человек с такой патологией – мы бегом бежим в операционную и стараемся как можно быстрее удалить паразита, поскольку он пытается убежать. Были случаи, когда мы не могли с первого раза поймать паразита", - добавил заведующий дневным отделением Николаевской областной офтальмологической больницы Виктор Косиченко.

Врачи утверждают, что для человека этот паразит не смертелен, хотя может доставить массу неприятностей и даже привести к операции.

"Дерафилярия может просто дорасти до определенного возраста, до определенного размера, а потом инкапсулируется и умереть. Затем происходит воспалительная реакция. Человек идет к врачу, и хирург уже изымает гельминта", - заявила врач-паразитолог.

Видео: YouTube/ТСН

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