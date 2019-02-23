Заражение через укус насекомых: Украине грозит страшная эпидемия

Дирофиляриоз в Николаеве (коллаж РБК-Украина)

Редкий "сердечный глист" может передаваться человеку, болезнь имеет высокий риск заболеваемости

В микрорайоне Казарского в Николаеве сообщили об угрозе эпидемии дирофиляриоза или "сердечных глистов" среди бездомных животных. Как сообщил депутат городского совета Евгений Рымарь, недавно была отловлена еще одна бродячая собака, у которой обнаружили дирофиляриоз (сердечный глист). Это редкое заболевание может вызвать эпидемию в Украине, рассказал директор КП "Центр защиты животных" Александр Голобродский, передает "Новости-N".

В Николаеве была отловлена еще одна бродячая собака, у которой обнаружили дирофиляриоз (сердечный глист). По словам депутата Евгения Рымаря, сотрудники коммунального предприятия "Центр защиты животных" отлавливают и стерилизуют собак. Недавно на ул. Кагатной, 1 была отловлена собака, в крови которой сотрудники КП нашли следы дирофиляриоза. Документ, подтверждающий данный факт, опубликовал директор КП Александр Голобродский.

Дирофиляриоз в Николаеве – Украине грозит эпидемия (фото: novosti-n.org)

Депутат и чиновник подозревают, что в микрорайоне Казарского может существовать угроза эпидемии среди бездомных животных, так как достоверно известно о случае сердечного глиста у двух животных, еще две собаки в этом же микрорайоне были найдены мертвыми без следов насильственной смерти.

Следует напомнить, что сердечный глист может передаться человеку от животного с укусом комара. Дирофиляриоз является крайне редким недугом, и главная опасность этого заболевания заключается в том, что паразиты в сердце развиваются невероятно быстро. Так, инвазия человеческого организма одним червем никак не сказывается на функционировании иммунной системы, тогда как присутствие нескольких глистов вызывает стойкие нарушения. Бессимптомное течение начальных стадий (2-3 месяца) паразитарного заболевания делает практически невозможным его своевременное выявление и лечение. Нередко дирофиляриоз приводит к летальному исходу.

Ветеринары считают, что необходимо своевременно проводить осмотр животных на наличие паразитов и при первых признаках нарушения поведения животного обращаться за квалифицированной помощью.

Напомним, что в Украине от гриппа умерли 14 человек за месяц.

Также РБК-Украина писало, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог.