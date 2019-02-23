Тройное ДТП подо Львовом: детали жуткой аварии

Фото: РБК-Украина

Вследствие аварии пострадали три человека

22 февраля около 7:40 во Львовской области возле одного из сел Пустомытовского района произошло шокирующее ДТП, вследствие которого пострадали три человека. Об этом проинформировала пресс-служба полиции.

Авария произошла на автодороге "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов" возле одного из сел Пустомытовского района. По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль "Рено Кенго", которым руководила 51-летняя жительница, микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого находился 35-летний львовянин и грузовик "ДАФ", которым управлял 45-летний мужчина.

В результате столкновения водитель "Рено" получила телесные повреждения. Также травмировался и ее 19-летний пассажир. На данный момент полицейские устанавливают детали происшествия.

Также открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено до трех лет ограничения свободы с лишением прав.

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе.

А также сообщали, что в центре Днепра грузовик задавил женщину на "зебре". Чиновник отметил, что это ДТП унесло жизнь женщины и сломало судьбу водителю.