За тряпки готовы убить: в Днепре толпа штурмом взяла секонд-хенд, выломав дверь

Инцидент произошел в день завоза товара

В секонд-хенде Днепра толпа выломала дверь и разбила окна. Соответствующее фото опубликовали opentv.media. Также есть видео, которое можно посмотреть в социальной сети Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в день завоза товара, когда обычно собираются толпы людей. Однако случившееся в этот раз повергло в шок. После открытия секонд-хенда люди ринулись в помещение, сметая все на своем пути.

Люди пихали друг друга и не давали проходу. Стекло от входной двери было разбито, нескольких покупателей ранило осколками. На место инцидента пришлось вызвать скорую помощь.

Фото: (opentv.media)

Пользователи шокированы подобным поведением со стороны жителей города, они считают подобную реакцию дикой и неадекватной.

"Стадо", "Я в шоке", "Без комментариев", "До чего довели людей. За б/у тряпки готовы убить друг друга", "Начало конца", "Неадекватные", "Люди себя не уважают. Продаются и продают. Поэтому так и живём", - пишут комментаторы.

Напомним, что в Полтаве люди чуть не подрались за бecплaтную eду.

Ранее на фестивале "Оши полав" в Таджикистане толпа набросилась на казан, в котором повара сварили самый большой в истории города плов.