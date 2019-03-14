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В центре Киева на асфальте лежат люди: что происходит (фото, видео)

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 11:39
В центре Киева на асфальте лежат люди: что происходит (фото, видео)
Лежачий протест велосипедистов в Киеве (фото: РБК-Украина)

Велосипедисты устроили лежачий протест под КГГА

Велосипедисты в Киеве устроили лежачий протест под зданием КГГА 14 марта. Причина акции - смерть велосипедиста Диаса Мужева в результате ДТП. Мужчину прямо на велодорожке сбила машина, которая на скорости поворачивала с улицы Бажана на Ревуцкого.

"Прямой причиной этого являются действия чиновников, которые сидят в КГГА - саботирование развития велосети города, перевод финансирования, проектные работы, которые длятся годами и заканчиваются ничем, и абсолютно криминальное поднятия скорости на магистралях до 80 км/час. В Киеве не велоинфраструктура, а дерьмо собачье. Нам очень хочется посадить ответственных на велосипеды и заставить проехать, например Кольцевой, проспектом Победы и Бажана, мостами Метро и Южным. И все это в час пик. Ибо складывается впечатление, что они целенаправленно хотят велосипедистам смерти. Все их действия прямо на это указывают", - говорят организаторы акции Die-in.

 

Die-in: лежачий протест велосообщества (фото: РБК-Украина)

По словам велоактивистов, ежегодно велосипедистов гибнет все больше и больше, а чиновникам "просто плевать на это".

"Права отвоевывают, а не просят. И покатушки с флажками и улыбками никак нам в этом не помогут", - резюмировали активисты.

Die-in: лежачий протест велосообщества

Ранее мы писали о том, что в Измаиле велосипедиста на пешеходном переходе сбили сразу два автомобиля.

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