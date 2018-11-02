В центре Киева вандалы украли мини-скульптуру слона

Фото: коллаж РБК-Украина

Аукцион "Violity" принял решение восстанавливать скульптуру

В Киеве неизвестные выкрали миниатюрную бронзовую скульптуру "Киевский слоник", которую в сентябре установили под аркой Дружбы народов. Об этом сообщила координатор проекта "Шукай" Юлия Бевзенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Благодаря своей подписчице я узнала, что скульптуру "Киевский слоник" украли. Я связалась с партнером скульптуры - аукционом "Violity", и они приняли решение восстанавливать скульптуру", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/yuliabevzenko

Отметим, что в рамках проекта "Шукай" в столице появились мини-памятники киевскому фонтану, киевской плинфе, трамваю и первому автомобилю, котлете по-киевски, каштану, киевскому торту и сухому варенью.

"Работаем дальше. Буду держать в курсе", - написала Бевзенко.

Скрин: facebook.com/yuliabevzenko

В комментариях к сообщению ее подписчики возмущаются актом вандализма и предлагают установить видеокамеры во избежание подобных инцидентов:

"Нужно выделить финансы на установку камер";

"Как обидно. Мы не видели еще!";

"К сожалению, уровень культуры таков, что без охраны ни шагу... Очень жаль! Восстанавливать!";

"Только вчера радовались находке! Юля, не расстраивайтесь! Вы несете радость и открытия нам"...

Скрин: facebook.com/yuliabevzenko

Напомним, что в Киеве на Пейзажной аллее вандалы пытались отпилить руку у скульптуры Маленького Принца.

Ранее сообщалось, что недавно в Доброполье Донецкой области неизвестные сломали памятник, посвященный матерям-одиночкам.

Также мы писали о том, что подрядная организация, которая в ноябре 2017 года во время проведения ремонтных работ на Русановской набережной поломала скульптуру "Лестница", отказывается платить за возобновление памятника.

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Видео: РБК-Украина