У центрі Києва вандали вкрали міні-скульптуру слона

Фото: колаж РБК-Україна

Аукціон "Violity" прийняв рішення відновлювати скульптуру

У Києві невідомі викрали мініатюрну бронзову скульптуру "Київський слоник", яку у вересні встановили під аркою Дружби народів. Про це повідомила координатор проекту "Шукай" Юлія Бевзенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Завдяки своїй підписці я дізналася, що скульптуру "Київський слоник" вкрали. Я зв'язалася з партнером скульптури - аукціоном "Violity", і вони прийняли рішення відновлювати скульптуру", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/yuliabevzenko

Зазначимо, що в рамках проекту "Шукай" у столиці з'явилися міні-пам'ятники київському фонтану, київській плінфі, трамваю та першому автомобілю, котлеті по-києвськи, каштану, київському торту та сухому варенню.

"Працюємо далі. Буду тримати в курсі", - написала Бевзенко.

Скрін: facebook.com/yuliabevzenko

У коментарях до повідомлення її підписники обурюються актом вандалізму і пропонують встановити відеокамери щоб уникнути подібних інцидентів:

"Потрібно виділити фінанси на установку камер";

"Як прикро. Ми не бачили ще!";

"На жаль, рівень культури такий, що без охорони кроці... Дуже шкода! Відновлювати!";

"Тільки вчора раділи знахідку! Юля, не сумуйте! Ви несете радість і відкриття нам"...

Скрін: facebook.com/yuliabevzenko

Нагадаємо, що у Києві на Пейзажній алеї вандали намагалися відпиляти руку біля скульптури Маленького Принца.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Добропіллі Донецької області невідомі зламали пам'ятник, присвячений матерям-одиначкам.

Також ми писали про те, що підрядна організація, яка в листопаді 2017 року під час проведення ремонтних робіт на Русанівській набережній поламала скульптуру "Драбина", відмовляється платити за відновлення пам'ятника.

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Відео: РБК-Україна