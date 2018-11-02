У центрі Києва вандали вкрали міні-скульптуру слона

Аукціон "Violity" прийняв рішення відновлювати скульптуру
У Києві невідомі викрали мініатюрну бронзову скульптуру "Київський слоник", яку у вересні встановили під аркою Дружби народів. Про це повідомила координатор проекту "Шукай" Юлія Бевзенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Завдяки своїй підписці я дізналася, що скульптуру "Київський слоник" вкрали. Я зв'язалася з партнером скульптури - аукціоном "Violity", і вони прийняли рішення відновлювати скульптуру", - йдеться у публікації.
Скрін: facebook.com/yuliabevzenko
Зазначимо, що в рамках проекту "Шукай" у столиці з'явилися міні-пам'ятники київському фонтану, київській плінфі, трамваю та першому автомобілю, котлеті по-києвськи, каштану, київському торту та сухому варенню.
"Працюємо далі. Буду тримати в курсі", - написала Бевзенко.
Скрін: facebook.com/yuliabevzenko
У коментарях до повідомлення її підписники обурюються актом вандалізму і пропонують встановити відеокамери щоб уникнути подібних інцидентів:
"Потрібно виділити фінанси на установку камер";
"Як прикро. Ми не бачили ще!";
"На жаль, рівень культури такий, що без охорони кроці... Дуже шкода! Відновлювати!";
"Тільки вчора раділи знахідку! Юля, не сумуйте! Ви несете радість і відкриття нам"...
Скрін: facebook.com/yuliabevzenko
Нагадаємо, що у Києві на Пейзажній алеї вандали намагалися відпиляти руку біля скульптури Маленького Принца.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Добропіллі Донецької області невідомі зламали пам'ятник, присвячений матерям-одиначкам.
Також ми писали про те, що підрядна організація, яка в листопаді 2017 року під час проведення ремонтних робіт на Русанівській набережній поламала скульптуру "Драбина", відмовляється платити за відновлення пам'ятника.
Відео: РБК-Україна