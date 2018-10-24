Циклон разделит Украину пополам: погода на ближайшие дни

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От циклона с северо-запада Европы будет зависеть погода страны

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине с 24 октября будет зависеть от циклона с северо-запада Европы, который в этот вторник, 23 октября, набрал мощности.

Во всех регионах страны ожидается снижение температуры.

На северо-западе Украины будут дожди, на Западе — мокрый снег. Таким образом, погода в разных уголках страны будет отличаться.

Погода на 24 октября:

Погода на 25 октября:

Погода на 26 октября:

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег.

Напомним, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.