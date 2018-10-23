"Ныряющий" циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды 24 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В некоторых областях возможен мокрый снег

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев, что атмосферный фронт, который надвигается на Украину, несет с собой существенное похолодание и даже мокрый снег. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко рассказала, что ухудшение погодных условий будет на всей территории страны.

"Пока все - по прогнозу. Через Киев идет тоненькая полоска - это атмосферный фронт, который сегодня побудет причиной облачности и небольших дождей на Западе и Севере Украины. На первом свежем фото со спутника", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что кроме понижения температуры, циклон принесет с собой сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.

"А вот вторая карта, уже прогностическая, подтверждает предыдущие прогнозы о циклоне, который завтра усложнит погоду практически везде. В среду "ныряющий" циклон с северо-запада Европы принесет в Украину дожди, на Западе - с мокрым снегом. Плюс сильный ветер, в западных областях - очень сильный. Поэтому, если вы завтра собираетесь куда-то лететь, проверьте лишний раз состояние вашего рейса. В среду к мокрому и ветряному состоянию присоединится еще и дальнейшее похолодание", - предупредила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха во всех областях Украины опустится еще на несколько градусов.

"Температура воздуха в течение дня на Западе, Севере и в Винницкой области составит + 4 + 9 градусов. В центральных областях + 6 + 11 градусов. На Востоке и Юге + 9 + 14 градусов", - добавила синоптик.

В Киеве погоду также будет определять циклон. Диденко предупредила о понижении температуры, ветре и дождях.

"В Киеве завтра также будет распоряжаться циклон. Ворвется в столицу живым, поналивает дождей, усилит существенно северо-западный ветер, температура воздуха не превысит + 6 + 8 градусов. Как все молодые, циклон немного глупый и слишком самоуверен, ибо думает, что он главный и надолго. Нет", - рассказала синоптик и рассказала, когда в Украине потеплеет.

"На выходных осадков станет меньше, солнца станет больше и везде ощутимо потеплеет. А циклон, отбившись от нас, как мячик, отскочит уже далеко на северо-восток, прочь из Украины. Но пока подготовьте ваши головы, сосуды к ненастью, внимательно паркуйтесь, но не прячьтесь под старыми деревьями и крышами домов. Ибо - циклон, с ветром и дождями", - сообщила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о существенном похолодании.

А также мы сообщали о том, что синоптик рассказала об изменчивой погоде в ближайшую неделю.

Видео: РБК-Украина