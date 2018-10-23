"Пірнаючий" циклон: синоптик попередила про погіршення погоди 24 жовтня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В деяких областях можливий мокрий сніг

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг. Про це Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко розповіла, що погіршення погодних умов буде на всій території країни.

"Поки всі - за прогнозом. Через Київ йде тоненька смужка - це атмосферний фронт, який сьогодні побуде причиною хмарності і невеликих дощів на Заході та Півночі України. На першому свіжому фото зі супутника", - написала синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що крім зниження температури, циклон принесе з собою сильний вітер і опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

"А ось друга карта, вже прогностична, підтверджує попередні прогнози про циклон, який завтра ускладнить погоду практично скрізь. У середу "пірнаючий" циклон з північного заходу Європи принесе в Україну дощі, на Заході - з мокрим снігом. Плюс сильний вітер, у західних областях - дуже сильний. Тому, якщо ви завтра збираєтеся кудись летіти, перевірте зайвий раз стан вашого рейсу. У середу до мокрого і вітряного стану приєднається ще і подальше похолодання", - попередила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря в усіх областях України опуститься ще на кілька градусів.

"Температура повітря протягом дня на Заході, Півночі та у Вінницькій області складе + 4 + 9 градусів. У центральних областях + 6 + 11 градусів. На Сході і Півдні + 9 + 14 градусів", - додала синоптик.

У Києві погоду також буде визначати циклон. Діденко попередила про зниження температури, вітер і дощі.

"У Києві завтра також порядкуватиме циклон. Увірветься в столицю жвавим, поналиває дощів, істотно посилить північно-західний вітер, температура повітря не перевищить + 6 + 8 градусів. Як і всі молоді, циклон трохи дурний і занадто самовпевнений, бо думає, що він головний і надовго. Ні", - розповіла синоптик і розповіла, коли в Україні потеплішає.

"Вихідними опадів поменшає, сонця побільшає і скрізь відчутно потеплішає. А циклон, відбившись від нас м'ячиком, відскочить вже далеко на північний схід, геть з України. Але поки підготуйте ваші голови, судини до негоди, уважно паркуйтесь, але не ховайтеся під старими деревами і дахами будинків. Бо - циклон, з вітром та дощами", - повідомила Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що українців попередили про істотне похолодання.

А також ми повідомляли про те, що синоптик розповіла про мінливу погоду в найближчий тиждень.

Відео: РБК-Україна