Ворвется циклон: синоптик рассказала об изменчивой погоде в ближайшую неделю

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Народный синоптик предупредила о похолодании и дождях

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода будет в стране в ближайшую неделю. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила о том, что со вторника во многих регионах похолодает и пройдут дожди.

"Новую неделю будет бросать в разные стороны. Завтра - похолодание до + 6 + 10 градусов, небольшой дождь на Западе и Севере плюс Винницкая область. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще + 10 + 16 градусов и сухо", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила, что в среду-четверг в Украину придет циклон с северо-запада Европы, который принесет с собой похолодание и даже мокрый снег.

"24-25 октября в Украине ворвется циклон с северо-запада Европы. Соответственно, какабека: дожди, ветрюган, дальнейшее похолодание уже везде до + 5 + 10 градусов, на юге + 8 + 12 градусов. В ночные часы - до небольших минусов. Возможен мокрый снег!" – предупредила Диденко.

Однако она сообщила, что к пятнице погода улучшится и даже немного потеплеет.

"26 октября - выравнивание синоптической ситуации, циклон покинет пределы Украины. 27-28 октября, выходные - солнце вытеснит осадки, везде снова потеплеет", - рассказала синоптик и дала прогноз погоды на ближайшие дни для столицы.

"В Киеве 23 октября облачно, возможен незначительный дождь, днем около +9 градусов. 24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки и не паркуйте машины под старыми деревьями и билбордами: днем не выше +6 +7 градусов, дождь будет бить сильным штормовым северо-западным ветром, при приближении температуры воздуха до +1+ 3 градусов кое-где возможен мокрый снег. В конце недели погода успокоится, на выходных в столице снова появится солнце и потеплеет до + 14 + 19 градусов. Поэтому, сами понимаете, что от таких перепадов надо будет хорошо обезопаситься. Еще раз. 24-25 октября в Украину ворвется активный циклон!" – предупредила Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на начало недели.

А также мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на конец октября.

Видео: РБК-Украина