Увірветься циклон: синоптик розповіла про мінливу погоду в найближчий тиждень

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Народний синоптик попередила про похолодання і дощі

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода буде в країні в найближчий тиждень. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила про те, що з вівторка у багатьох регіонах похолодає і пройдуть дощі.

"Новий тиждень буде кидати в різні боки. Завтра - похолодання до + 6 + 10 градусів, невеликий дощ, на Заході і Півночі плюс Вінницька область. На Сході, Півдні і в більшості центральних областей ще + 10 + 16 градусів і сухо", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона попередила, що в середу-четвер в Україну прийде циклон з північного заходу Європи, який принесе похолодання і навіть мокрий сніг.

"24-25 жовтня в Україну увірветься циклон з північного заходу Європи. Відповідно, какабека: дощиська, вітриська, подальше похолодання вже скрізь до + 5 + 10 градусів, на півдні + 8 + 12 градусів. В нічні години - до невеликих мінусів. Можливий мокрий сніг!" – попередила Діденко.

Проте вона повідомила, що до п'ятниці погода покращиться і навіть трохи потеплішає.

"26 жовтня - вирівнювання синоптичної ситуації, циклон покине межі України. 27-28 жовтня, вихідні - сонце витіснить опади, скрізь знову потеплішає", - розповіла синоптик і дала прогноз погоди на найближчі дні для столиці.

"У Києві 23 жовтня хмарно, можливий незначний дощ, вдень близько +9 градусів. 24-25 жовтня діставайте товсті пуховики з каптуром та практично зимові черевики і не паркуйте машини під старими деревами і білбордами: вдень не вище +6 +7 градусів, дощ битиме сильним штормовим північно-західним вітром, при наближенні температури повітря до +1+ 3 градусів подекуди можливий мокрий сніг. Наприкінці тижня погода заспокоїться, на вихідних у столиці знову з'явиться сонце і потеплішає до + 14 + 19 градусів. Тому, самі розумієте, що від таких перепадів треба буде добре убезпечитися. Ще раз. 24-25 жовтня в Україну увірветься активний циклон!" – попередила Наталка Діденко.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на початок тижня.

А також ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на кінець жовтня.

Відео: РБК-Україна