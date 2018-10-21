Дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

По всей территории Украины уровень тепла снизится на 3-7 градусов

С начала недели, 22 октября, в Украине ожидается холодная и пасмурная погода. В восточных областях ожидается выпадение осадков, а на западных территориях существенно похолодает. Ранее синоптик предупреждала о мокром снеге и дождях на следующей неделе. Средняя температура по Украине снизится до +7… +11 градусов тепла. В ночное время обещается существенное похолодание до +1 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: (pixabay.com)

В понедельник, 22 октября ожидается прохладная солнечная погода с переменной облачностью. И только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будут идти дожди. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +13… +17 градусов тепла. В центральной, северной и западной Украине ожидается от +9 до +12 градусов.

На вторник, 23 октября синоптики прогнозируют похолодание и сухую солнечную погоду. На юге и востоке температура снизится на 2-4 градуса: столбики термометров покажут +12… +14, в некоторых южных регионах - до +17 градусов. На западе похолодание до +7 градусов.

Прогноз погоды на 22-25 октября (meteo.gov.ua)

В среду, 24 октября во всех областях будет мелкий моросящий дождь. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +12… +17 градусов. Самую холодную погоду следует ожидать жителям запада и севера. Там температура опустится до +7…+10 градусов. На Западе Украины температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов.

В четверг, 25 октября синоптики обещают существенное похолодание на 3-6 градусов. На юге температура достигнет максимальной отметки в +11… +13 градусов.

Фото: (pixabay.com)

В других областях - от +5 до +7 градусов тепла. Теплее всего ночью будет на Юге и Востоке Украины — +7… +11 градусов Цельсия. В большинстве восточных и южных регионов тепло будет держаться на уровне +6… +10 градусов. На Севере и Западе Украины температура опустится до +7… +9 градусов. В ночное время в западных областях ожидается существенное снижение температуры до +1… +3 градусов.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в ноябре.

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой погоды ждать зимой. Также специалист дала прогноз на весну и лето 2019 года.

Видео: (video.rbc.ua)