Дощі і заморозки: синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

По всій території України рівень тепла знизиться на 3-7 градусів

З початку тижня, 22 жовтня, в Україні очікується холодна і похмура погода. У східних областях очікується випадання опадів, а на західних територіях суттєво похолодає. Раніше синоптик попереджала про мокрий сніг та дощі на наступному тижні. Середня температура в Україні знизиться до +7... +11 градусів тепла. У нічний час обіцяється істотне похолодання до +1... +3 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фото: (pixabay.com)

У понеділок, 22 жовтня очікується прохолодна сонячна погода з мінливою хмарністю. І лише в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській і Донецькій областях будуть йти дощі. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +13... +17 градусів тепла. У центральній, північній та західній Україні очікується від +9 до +12 градусів.

На вівторок, 23 жовтня синоптики прогнозують похолодання і суху сонячну погоду. На півдні і сході температура знизиться на 2-4 градуси: стовпчики термометрів покажуть +12... +14, в деяких південних регіонах - до +17 градусів. На заході похолодання до +7 градусів.

Прогноз погоди на 22-25 жовтня (meteo.gov.ua)

У середу, 24 жовтня у всіх областях буде дрібний дощ. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +12... +17 градусів. Найхолоднішу погоду слід чекати мешканцям заходу і півночі. Там температура опуститься до +7...+10 градусів. На Заході України температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів.

У четвер, 25 жовтня синоптики обіцяють суттєве похолодання на 3-6 градусів. На півдні температура сягне максимальної позначки у +11... +13 градусів.

Фото: (pixabay.com)

В інших областях - від +5 до +7 градусів тепла. Найтепліше вночі буде на Півдні та Сході України — +7... +11 градусів Цельсія. В більшості східних і південних регіонів тепло триматиметься на рівні +6... +10 градусів. На Півночі і Заході України температура опуститься до +7... +9 градусів. У нічний час в західних областях очікується істотне зниження температури до +1... +3 градусів.

Також синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку. Також фахівець дала прогноз на весну і літо 2019 року.

Відео: (video.rbc.ua)