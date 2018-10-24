Циклон розділить Україну навпіл: прогноз на найближчі дні

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Від циклону з північного заходу Європи буде залежати погода країни

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні з 24 жовтня буде залежати від циклону з північного заходу Європи, який у цей вівторок, 23 жовтня, набрав потужності.

У всіх регіонах країни очікується зниження температури.

На північному заході України будуть дощі, на Заході — мокрий сніг. Таким чином, погода у різних куточках країни буде відрізнятися.

Погода на 24 жовтня:

Погода на 25 жовтня:

Погода на 26 жовтня:

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців, що атмосферний фронт, який насувається на Україну, несе з собою істотне похолодання і навіть мокрий сніг.

Нагадаємо, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.