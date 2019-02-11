Цинизм зашкаливает: родственники жертв рассказали о махинациях Зайцевой

Адвокаты обвиняемой хотели приобщить к делу медицинское заключение о состоянии здоровья Зайцевой

Родственники Алены Зайцевой, которую уже почти полтора года судят за гибель шести человек в Харькове, прибегли к хитрости, чтобы виновница трагедии избежала ответственности. Об этом рассказал Игорь Берченко, дочь которого погибла после ДТП, во время очередного заседания суда.

По словам мужчины, семья Зайцевой прибегла к ряду циничных уловок, которые, впрочем, не прошли. Адвокаты хотели приобщить к делу медицинскую экспертизу о плохом состоянии здоровья обвиняемой, а именно то, что ей был диагностирован ряд тяжелых заболеваний - вегето-сосудистую дистонию, пролапс сердечного клапана и посттравматическую энцефалопатию.

Отца погибшей удивляет то, как Зайцевой с таким "букетом" болезней могли выдать водительское удостоверение.

Также Берченко рассказал, что семья Зайцевой утверждала, что их семью трудно было найти, но это ложь. А факт перечисления средств семье погибшей не может стать смягчающим обстоятельством по делу, что подтвердила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Напомним, мы писали о том, что мать, потерявшая в тот трагический день сына, сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.

А также сообщали о том, что другому фигуранту резонансного дела, Генадию Дронову стало плохо во время последнего заседания, которое состоялось 6 февраля, - в зал суда пришлось вызывать скорую.

Ранее мы также писали, что прокурор требует 10-летнего заключения для фигурантов дела.