"Вытаращенные глаза и шок": в сети рассказали о новом "сюрпризе" в поезде "Укрзализныци"

Фото: Поезд (РБК-Украина)

О поломке Виктор сообщил на странице в соцсети

В пассажирском поезде "Херсон - Львов" сломалась полка. Об этом сообщил соучередитель организации "Общественный контроль Укрзализныци" и депутат Виктор Гарвона, который ехал в этом составе. Также он отметил, что "Укрзализныця" в этом не виновата. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Окуеть, у меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Вытаращенные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата. Поезд 110 Хeрсон - Львов, вагон 14", - сообщил Гарвона.

Фото: Сломанная полка в поезде (facebook.com/garvona)

Люди в комментариях отреагировали на поломку и написали, что следует сделать.

"Сфотографировать. Попросить составить акт - можно мотивировать тем, что не хочешь отвечать за повреждение имущества", - написал Сергей Стрихтар.

"Это хорошо, что не упали на нее. Как закончилась история с пассажиркой, на которую полка упала?" - спросила Виктория Пасечник.

"А может, это вы на нее упали? Реформаторы лучше знают", - отреагировала Лариса Миколюк.

Скриншот комментариев (facebook.com/garvona)

Отметим, что Гарвона обратился к начальнику поезда и был составлен акт относительно инцидента.

Фото: Акт (facebook.com/garvona)

Отметим, что две недели назад в этом же поезде сломалась верхняя полка.

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