"Вирячені очі і шок": в мережі розповіли про новий "сюрприз" у поїзді "Укрзалізниці"

Фото: Поїзд (РБК-Україна)

Про поломку Віктор повідомив на сторінці в соцмережі

В пасажирському потязі "Херсон - Львів" зламалася полиця. Про це повідомив співзасновник організації "Громадський контроль Укрзалізниці" і депутат Віктор Гарвона, який їхав у цьому складі. Також він зазначив, що "Укрзалізниця" в цьому не винна. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Окуєть, в мeнe зламалась полиця.Пригоди тривають.Піді мною глухоніма пасажирка. Вирячeні очі, шок. Вона була глухонімою щe до того, як полиця провалилась. УЗ тут нe винна.Потяг 110 Хeрсон - Львів, вагон 14", - повідомив Гарвона.

Фото: Зламана полку в поїзді (facebook.com/garvona)

Люди в коментарях відреагували на поломку і написали, що слід зробити.

"Сфотографувати. Попросити скласти акт - можна мотивувати тим, що не хочеш відповідати за пошкодження майна", - написав Сергій Стрихтар.

"Це добре, то не впали на неї. Як закінчилася історія з пасажиркою, на яку полку впала", - запитала Вікторія Пасічник.

"А може, це ви на неї впали? Реформатори краще знають", - відреагувала Лариса Миколюк.

Скріншот коментарів (facebook.com/garvona)

Зазначимо, що Гарвона звернувся до начальника поїзда і був складений акт щодо інциденту.

Фото: Акт (facebook.com/garvona)

Зазначимо, що два тижні тому в цьому ж поїзді зламалася верхня полиця.

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