"Вирячені очі і шок": в мережі розповіли про новий "сюрприз" у поїзді "Укрзалізниці"

Про поломку Віктор повідомив на сторінці в соцмережі
В пасажирському потязі "Херсон - Львів" зламалася полиця. Про це повідомив співзасновник організації "Громадський контроль Укрзалізниці" і депутат Віктор Гарвона, який їхав у цьому складі. Також він зазначив, що "Укрзалізниця" в цьому не винна. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
"Окуєть, в мeнe зламалась полиця.Пригоди тривають.Піді мною глухоніма пасажирка. Вирячeні очі, шок. Вона була глухонімою щe до того, як полиця провалилась. УЗ тут нe винна.Потяг 110 Хeрсон - Львів, вагон 14", - повідомив Гарвона.
Фото: Зламана полку в поїзді (facebook.com/garvona)
Люди в коментарях відреагували на поломку і написали, що слід зробити.
"Сфотографувати. Попросити скласти акт - можна мотивувати тим, що не хочеш відповідати за пошкодження майна", - написав Сергій Стрихтар.
"Це добре, то не впали на неї. Як закінчилася історія з пасажиркою, на яку полку впала", - запитала Вікторія Пасічник.
"А може, це ви на неї впали? Реформатори краще знають", - відреагувала Лариса Миколюк.
Скріншот коментарів (facebook.com/garvona)
Зазначимо, що Гарвона звернувся до начальника поїзда і був складений акт щодо інциденту.
Фото: Акт (facebook.com/garvona)
Зазначимо, що два тижні тому в цьому ж поїзді зламалася верхня полиця.
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