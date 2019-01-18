УЗ повысила цены: украинцы шутят, что скоро станет дешевле летать

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые пользователи шутят, а другим - не до смеха

"Укрзализныця" повысила цены на постельное белье и напитки в поездах. Таким образом чай и кофе по восемь гривен остались в прошлом.

Также пассажирам следует забыть о комплектах постельного белья, которые до 15 января 2019 года стоили всего 30 грн. Теперь цена постельного составляет от 50 до 60 грн в зависимости от класса вагона. Так, в СВ и в вагонах международных поездов комплект постельного белья стоит 60 грн, в купейных и плацкартных - 50 грн.

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

А вот все напитки в поезде уровняли в цене - отныне за чай, кофе или бутылку воды объемом 0,5 л придется отдать 10 грн.

По словам руководства УЗ, пересмотр цен на постель и напитки произошел из-за резкого роста повышения стоимости топлива, электроэнергии и других материалов. При этом в "Укрзализныце" похвастались, что цена постельного белья на нашей железной дороге все равно осталась ниже, чем в других странах.

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Украинцы в социальных сетях уже отреагировали на повышение цен.

"Следующим президентом станет тот, кто вернет чай по 8 грн", - пошутил один юзер.

"Скоро станет дешевле летать", - отметил Андрей Ярмак.

Скриншот

Напомним, что в течение 2019 года УЗ намерена несколько раз повысить тарифы на пассажирские перевозки.