УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деякі користувачі жартують, а іншим - не до сміху

"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах. Таким чином чай і кава по вісім гривень залишилися в минулому.

Також пасажирам слід забути про комплекти постільної білизни, які до 15 січня 2019 року коштували всього 30 грн. Тепер ціна постільної становить від 50 до 60 грн в залежності від класу вагона. Так, у вагонах СВ і міжнародних поїздів комплект постільної білизни коштує 60 грн, в купейних і плацкартних - 50 грн.

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

А ось всі напої в поїзді вирівняли в ціні - відтепер за чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 л доведеться віддати 10 грн.

За словами керівництва УЗ, перегляд цін на постіль і напої стався через різке зростання вартості палива, електроенергії та інших матеріалів. При цьому в "Укрзалізниці" похвалилися, що ціна постільної білизни на нашій залізниці все одно залишилася нижчою, ніж в інших країнах.

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Українці в соціальних мережах вже відреагували на підвищення цін.

"Наступним президентом стане той, хто поверне чай по 8 грн", - пожартував один юзер.

"Скоро стане дешевше літати", - зазначив Андрій Ярмак.

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Нагадаємо, що протягом 2019 року УЗ має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення.