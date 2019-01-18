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УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати

STYLERЖиття    18.01.2019 - 15:37
УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деякі користувачі жартують, а іншим - не до сміху

"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах. Таким чином чай і кава по вісім гривень залишилися в минулому.

Також пасажирам слід забути про комплекти постільної білизни, які до 15 січня 2019 року коштували всього 30 грн. Тепер ціна постільної становить від 50 до 60 грн в залежності від класу вагона. Так, у вагонах СВ і міжнародних поїздів комплект постільної білизни коштує 60 грн, в купейних і плацкартних - 50 грн.

УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

А ось всі напої в поїзді вирівняли в ціні - відтепер за чай, каву або пляшку води об'ємом 0,5 л доведеться віддати 10 грн.

За словами керівництва УЗ, перегляд цін на постіль і напої стався через різке зростання вартості палива, електроенергії та інших матеріалів. При цьому в "Укрзалізниці" похвалилися, що ціна постільної білизни на нашій залізниці все одно залишилася нижчою, ніж в інших країнах.

УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Українці в соціальних мережах вже відреагували на підвищення цін.

"Наступним президентом стане той, хто поверне чай по 8 грн", - пожартував один юзер.

"Скоро стане дешевше літати", - зазначив Андрій Ярмак.

УЗ підвищила ціни: українці жартують, що скоро стане дешевше літати

Скріншот

Нагадаємо, що протягом 2019 року УЗ має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

АМКУ визнав "Укрзалізницю" монополістом УЗ підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах
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