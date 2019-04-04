Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как уберечь маленьких членов семьи, если в доме кто-то заболел острой распираторной вирусной инфекцией. Информация об этом появилась на личном сайте известного педиатра.

Комаровский предупредил, что не существует стопроцентного способа предотвращения заражения, но вполне реально уменьшить вероятность заболевания.

К слову, педиатр утверждает, что чем больше в семье детей, тем чаще взрослые болеют ОРВИ. Но при этом взрослые не всегда заражаются вирусной инфекцией от ребенка.

Но в обратной ситуации - если взрослый приносит в дом ОРВИ, то дети имеют максимальные шансы заболеть, причем, чем ребенок младше, тем эти шансы выше. Исключение составляют только дети младше трех месяцев, у которых еще есть антитела, доставшиеся от мамы. Но если заболела мама, тогда становится понятно, что ни у нее, ни у малыша антител нет.

Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

Что же делать, если в доме появился потенциальный распространитель вируса:

Больного нужно по возможности изолировать - в идеале выделить "пострадавшему" отдельную комнату, но не у всех и не всегда есть такая возможность. Поэтому надо максимально минимизировать перемещение по дому заболевшего человека.

Поддерживать оптимальный режим влажности и температуры в доме.

Регулярно проветривать комнату, в которой находится больной, а также все другие помещения в доме.

Часто делать влажную уборку всех помещений.

Предметы, которых касается больной (ручки на двери в туалет, краны в ванной комнате), протирать с использованием дезинфицирующих растворов.

Разбросать по дому и раздать всем влажные дезинфицирующие гигиенические салфетки. Салфетками нужно пользоваться часто, а в промежутках между их использованием мыть руки.

Выделить больному отдельную посуду.

Поставить рядом с больным отдельную емкость, куда выбрасывать использованные им носовые платки, маски и т. д.

На больного взрослого, который вынужден общаться с детьми, надевать маску.

Здоровым 1-2 раза в час капать (пшикать) в нос солевые растворы.

Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

А как же быть с кормящей грудью мамой, которая подхватила ОРВИ? Доктор Комаровский в этом случае рекомендует:

По возможности "использовать" для ухода за ребенком других членов семьи, а маму лечить и "беречь" для кормления.

Ребенку максимально возможное время находиться (спать) на свежем воздухе (во дворе, на балконе).

Проводить все санитарно-гигиенические работы по дому, описанные выше.

Больной маме подходить к ребенку только в маске и с вымытыми руками.

Время кормления по возможности ограничить.

До и после кормления закапать ребенку в нос капли на основе солевого (физиологического) раствора.

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