Как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ: советы доктора Комаровского

Комаровский дал советы, как минимизировать возможность инфицирования вирусной инфекцией
Доктор Евгений Комаровский рассказал, как уберечь маленьких членов семьи, если в доме кто-то заболел острой распираторной вирусной инфекцией. Информация об этом появилась на личном сайте известного педиатра.
Комаровский предупредил, что не существует стопроцентного способа предотвращения заражения, но вполне реально уменьшить вероятность заболевания.
К слову, педиатр утверждает, что чем больше в семье детей, тем чаще взрослые болеют ОРВИ. Но при этом взрослые не всегда заражаются вирусной инфекцией от ребенка.
Но в обратной ситуации - если взрослый приносит в дом ОРВИ, то дети имеют максимальные шансы заболеть, причем, чем ребенок младше, тем эти шансы выше. Исключение составляют только дети младше трех месяцев, у которых еще есть антитела, доставшиеся от мамы. Но если заболела мама, тогда становится понятно, что ни у нее, ни у малыша антител нет.
Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)
Что же делать, если в доме появился потенциальный распространитель вируса:
Комаровский рассказал о профилактике ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)
А как же быть с кормящей грудью мамой, которая подхватила ОРВИ? Доктор Комаровский в этом случае рекомендует:
Ранее Комаровский рассказал родителям, что разговоры о том, что витамин С укрепляет иммунитет ребенка сильно преувеличены и чрезмерное потребление аскорбиновой кислоты может даже навредить детскому организму.
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