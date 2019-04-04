Як уберегти дитину, якщо в будинку ГРВІ: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів, як вберегти маленьких членів сім'ї, якщо в будинку хтось захворів на гостру распираторну вірусну інфекцію. Інформація про це з'явилася на особистому сайті відомого педіатра.

Комаровський попередив, що не існує стовідсоткового способу запобігання зараження, але цілком реально зменшити ймовірність захворювання.

До речі, педіатр стверджує, що чим більше в родині дітей, тим частіше дорослі хворіють на ГРВІ. Але при цьому дорослі не завжди заражаються вірусною інфекцією від дитини.

Але в зворотній ситуації - якщо дорослий приносить в будинок ГРВІ, то діти мають максимальні шанси захворіти, причому, чим дитина молодша, тим ці шанси вище. Виняток становлять лише діти молодше трьох місяців, у яких ще є антитіла, що дісталися від мами. Але якщо захворіла мама, тоді стає зрозуміло, що ані в неї, ані у малюка антитіл немає.

Комаровський розповів про профілактику ГРВІ у дітей (фото: pixabay.com)

Що ж робити, якщо в будинку з'явився потенційний розповсюджувач вірусу:

Хворого потрібно по можливості ізолювати - в ідеалі виділити "потерпілому" окрему кімнату, але не у всіх і не завжди є така можливість. Тому треба максимально мінімізувати переміщення по будинку хворої людини.

Підтримувати оптимальний режим вологості і температури в будинку.

Регулярно провітрювати кімнату, в якій перебуває хворий, а також всі інші приміщення в будинку.

Часто робити вологе прибирання усіх приміщень.

Предмети, яких стосується хворий (ручки на двері в туалет, крани у ванній кімнаті), протирати з використанням дезінфікуючих розчинів.

Розкидати по будинку і роздати всім вологі дезінфікуючі гігієнічні серветки. Серветками потрібно користуватися часто, а в проміжках між їх використанням мити руки.

Виділити хворому окремий посуд.

Поставити поруч з хворим окрему ємність, куди викидати використані ним носові хустки, маски і т. д.

На хворого дорослого, який змушений спілкуватися з дітьми, надягати маску.

Здоровим 1-2 рази на годину капати (пшикати) в ніс сольові розчини.

Комаровський розповів про профілактику ГРВІ у дітей (фото: pixabay.com)

А як же бути з мамою, що годує грудьми, яка підхопила ГРВІ? Доктор Комаровський у цьому випадку рекомендує:

"Використовувати" для догляду за дитиною інших членів сім'ї, а маму лікувати і "берегти" для годування.

Дитині максимально можливий час перебувати (спати) на свіжому повітрі (на подвір'ї, на балконі).

Проводити всі санітарно-гігієнічні роботи по дому, описані вище.

Хворій мамі підходити до дитини тільки в масці і з вимитими руками.

Час годування по можливості обмежити.

До і після годування закапати дитині в ніс краплі на основі сольового (фізіологічного) розчину.

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